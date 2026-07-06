Ο Τραβάντε Ουίλιαμς αφού «σκότωσε» την Εθνική ομάδα, μίλησε στο Ole.gr για την Πορτογαλία που δεν αξίζει υποτίμησης, τον «αδερφό» του Μπαντιό, τον μάγο Μαρτίνεθ και το… σκάκι με τον Λαρεντζάκη.

Και τι δεν έκανε ο νατουραλιζέ της Εθνικής Πορτογαλίας για να οδηγήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα το οποίο τιμά με την παρουσία του, στην πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών, επικρατώντας της «γαλανόλευκης» με 71-56; Τα πάντα όλα, δηλαδή 15 πόντους, 8 ριμπάουντ, τρεις ασίστ, 18 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και σημαντικές άμυνες στους Έλληνες γκαρντ.

Ο Τραβάντε Ουίλιαμς φορά το εθνόσημο της Πορτογαλίας από τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025 και προσπαθεί παρέα με τον Λισμπόα, τον Μπρίτο, τον Κετά και τους υπόλοιπους να αποδείξουν στην υφήλιο αλλά και στους συμπατριώτες τους ότι Εθνική Πορτογαλίας δεν υπάρχει μόνο στο ποδόσφαιρο. Να στρέψει τα βλέμματα πάνω τους και με αποτελέσματα σαν κι αυτό απέναντι στο Νο12 της παγκόσμιας κατάταξης, Εθνική Ελλάδος, βρίσκεται σίγουρα σε καλό δρόμο.

«Ζούμε σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο κυριαρχεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Εμείς είμαστε σαν εκείνη τη μικρή σπίθα, μια παρέα παικτών που θέλει να δείξει ότι δεν χρειάζεται μόνο να κλωτσάς την μπάλα, μπορείς και να τη σουτάρεις στο καλάθι. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Θέλουμε να δώσουμε το σωστό παράδειγμα στα παιδιά και στους παίκτες που έρχονται μετά από εμάς, να τους δείξουμε πού μπορεί να σε οδηγήσει το μπάσκετ και τι μπορείς να πετύχεις μέσα από αυτό», τόνισε ο Ουίλιαμς στην κάμερα του Betarades.gr και του Ole, πριν αποχωρήσει από τη Sunel Arena.

Ένα γήπεδο που εκείνος και οι συμπαίκτες του έκαναν για αρκετό κόσμο την έκπληξη βάσει δυναμικής, όχι όμως και για τους ίδιους.

«Εγώ δεν θα το έλεγα έκπληξη. Θα πω μόνο αυτό: Μην υποτιμάτε την Πορτογαλία. Όταν πατάμε στο παρκέ, έχουμε αγωνιστεί σε ακόμα μεγαλύτερες διοργανώσεις. Ήμασταν στο Ευρωμπάσκετ, είχαμε τις κακές μας στιγμές, είχαμε και πολύ καλά παιχνίδια. Εγώ ποτέ δεν θα υποτιμούσα την ομάδα μας. Αυτό έχω να πω. Αυτή η ομάδα παικτών είναι πραγματικά ξεχωριστή και παίζει με μεγάλη ένταση. Όταν παίζουμε σωστά, πιστεύω ότι μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε οποιοδήποτε αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Νομίζω ότι σήμερα ευστοχήσαμε στα σουτ, ειδικά στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, και συνεχίσαμε στον ίδιο ρυθμό. Η άμυνά μας ήταν εξαιρετική. Δεχθήκαμε μόλις 23 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, κάτι που είναι πραγματικά σπουδαίο. Συνήθως δυσκολευόμαστε επιθετικά, αλλά σήμερα τα σουτ μπήκαν, όλα λειτούργησαν υπέρ μας. Όταν βλέπεις την μπάλα να καταλήγει στο καλάθι, αποκτάς αυτοπεποίθηση. Είχαμε καλό ρυθμό, καλό τέμπο και η άμυνά μας παρέμεινε σταθερή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα», είπε ο γεννημένος τον Ιούλιο του 1993 στην Αλάσκα, νατουραλιζέ της Εθνικής Πορτογαλίας.

Τα πρώτα βήματα μακριά από την πατρίδα έγιναν στην Πορτογαλία όπου και αγωνίστηκε για μία εξαετία, φτιάχνοντας έτσι και δεσμούς με το μπάσκετ της χώρας, πριν κάνει το βήμα για τη Μανρέσα του Πέδρο Μαρτίνεθ. Για τον οποίο είχε μόνο καλά λόγια να πει στο Ole.gr…

«Νομίζω ότι ήμουν ένας από τους παίκτες που συμπαθούσε. Άλλωστε εκείνος με επέλεξε. Τελείωσα τη σεζόν μαζί του, οπότε πιστεύω ότι με εκτιμούσε και με σεβόταν. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία να συνεργαστώ μαζί του και να δω από κοντά πώς δουλεύει. Είναι πραγματικά παθιασμένος με το μπάσκετ. Ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνει να συσπειρώνει τους παίκτες και να τους κάνει να παίζουν γι’ αυτόν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι πραγματικά μάγος στην προπονητική.»

Αλλά και να αυτοπροσκληθεί με όποιοδήποτε ρόλο στη Ρεάλ αφού για τον Ισπανό τεχνικό, θα έκανε τα πάντα. «Άκου, αν το βλέπει αυτό και με πάρει τηλέφωνο οποιαδήποτε στιγμή, θα πάω ακόμα και για να του κουβαλάω τα μπουκάλια με τα νερά! Οποτεδήποτε. Θα το έκανα με τεράστια χαρά», σημείωσε προκαλώντας άφθονο γέλιο.

Το διάστημα εκείνο, ο Ουίλιαμς δεν ήταν απλά συμπαίκτες αλλά και συγκάτοικος στις αποστολές με ένα άλλο αρκετά προβεβλημένο πρόσωπο στα μέρη μας, πολλώ δε μάλλον το προσεχές διάστημα. Ο λόγος για τον Μπρανκού Μπαντιό που θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό από τη νέα σεζόν και το «τριφύλλι», κέρδισε έτσι έναν ακόμα φαν.

«Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε τεράστια κλοπή. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες με τους οποίους έχω αγωνιστεί και έχω παίξει δίπλα σε πολλούς σπουδαίους. Είναι πολύ ταπεινός άνθρωπος και δουλεύει καθημερινά. Ο Παναθηναϊκός αποκτά έναν παίκτη που θα δίνει τα πάντα για το «τριφύλλι» κάθε μέρα. Είναι καταπληκτικό παιδί. Το έλεγα και πριν: σε όλα σχεδόν τα εκτός έδρας παιχνίδια ήμασταν συγκάτοικοι, περίπου σε τριάντα ταξίδια. Θα μπορούσα να μιλάω γι’ αυτόν μία, δύο ή τρεις ώρες. Είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά ακόμη καλύτερος άνθρωπος. Είναι οικογενειάρχης. Με κάλεσε στο σπίτι του, η αδελφή του μου μαγείρευε, με φιλοξενούσαν… Είναι απίστευτος άνθρωπος. Είναι σαν αδελφός μου. Αν τον έπαιρνα τηλέφωνο τώρα, θα ήταν αμέσως εκεί για μένα.

Όπου παίζουν οι φίλοι μου, εκεί είμαι κι εγώ φίλαθλος. Αν παίζουν σήμερα, είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής τους. Τις προάλλες ήμουν φίλαθλος της Βαλένθια, τώρα είμαι της Ρεάλ Μαδρίτης και σήμερα είμαι και του Παναθηναϊκού.»

Μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια του κάζου της «Επίσημης Αγαπημένης» ο Τραβάντε Ουίλιαμς είχε αρκετές στιγμές… ψιλοκουβέντας με το έτερο Νο5 του γηπέδου, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, για τις οποίες ρωτήθηκε σχετικά.

«Απλώς μιλούσαμε. Στην ουσία παίζαμε… σκάκι μεταξύ μας. Μου έλεγε τι θα έκανα, γιατί ήδη ήξερε τη φάση που ετοιμάζαμε. Κι εγώ προσπαθούσα να του πω τι επρόκειτο να κάνω. Τελικά με κέρδισε σε εκείνη τη φάση, γιατί είχε προβλέψει σωστά ότι θα περνούσε από πάνω και εγώ του έλεγα ότι θα πήγαινα από την άλλη πλευρά. Τελικά δεν πήρα καν την μπάλα και εκείνος έβγαλε την άμυνα. Ήταν απλώς μια όμορφη κουβέντα με έναν καλό άνθρωπο και πολύ καλό παίκτη. Έχουμε ξαναπαίξει αντίπαλοι στο παρελθόν, οπότε ήταν απλώς φιλικά πειράγματα.»