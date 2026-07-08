Ο Νίκος Λεπενιώτης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Showtime του Betarades.gr στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την χορηγική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Superbet, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων το ζήτημα Μοντέρο και το γηπεδικό.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (8/7) ο Ολυμπιακός έκανε τα αποκαλυπτήρια της νέας του φανέλας, παρουσιάζοντας παράλληλη και τη νέα μεγάλη συμφωνία των «ερυθρολεύκων» με τη Superbet. Εταιρία που αποτελεί πλέον τον βασικό χορηγό της ομάδας με ποικιλόμορφη και πολυεπιπέδη αρωγή.

Οι δύο πλευρές γνωστοποίησαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης τους βασικούς άξονες της συνεργασίας του ενώ παράλληλα η ΚΑΕ Ολυμπιακός επεφύλασσε και μία έκπληξη στον κόσμο της ομάδας, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Rising Star Ζαν Μοντέρο.

Αφού οι αδερφοί Αγγελόπουλοι και οι κύριοι Καλαμπόκης και Φουρνιάδης από πλευράς Superbet, έκαναν το δικό τους σχόλιο γύρω από τη νέα αυτή μεγάλη συνεργασία και ο Γιώργος Μπαρτζώκας τέθηκε στη διάθεση των Media, στην κάμερα του Betarades.gr βρέθηκε και ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ, Νίκος Λεπενιώτης σχολιάζοντας πολλά και διάφορα.

Ανάμεσα σε αυτά και ο τρόπος που επέλεξαν οι Πειραιώτες να ανακοινώσουν την τριετή συνεργασία τους με τον Μοντέρο…

«Σε αυτα τα θέματα κάνεις έναν αρχικό σχεδιασμό, σχεδιάζεις μία στρατηγική. Δεν είσαι πολύ σίγουρος γιατί κάθε μέρα υπάρχουν διάφορες εξελίξεις. Ξέραμε τις «υποχρεώσεις» του. Ξέραμε ότι το συμβόλαιό του έληγε στις 30/6, είχε επίσης υποχρεώσεις με την Εθνική της πατρίδας του που ολοκληρώθηκαν πριν από μερικές ώρες, μας ταίριαξε όλο αυτό και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν μία πολύ ωραία έκπληξη για τον κόσμο.

Και φυσικά θα ήταν μία πολύ συγκυρία για τον κόσμο του Ολυμπιακού, τη Superbet, να το ανακοινώσουμε τώρα. Και νομίζω πήγε πάρα πολύ καλά. Έχω δει την ανταπόκριση του κόσμου στα social media. Τελειώσε έτσι και το… μαρτύριο γιατί πολλοί φίλοι και εχθροί ανυπομονούσαν και υπήρχαν και διάφορα ερωτηματικά για το αν θα γίνει. Κλείσαμε έτσι και αυτό το θέμα και συνεχίζουμε για τις υπόλοιπες εκρεμμότητες του μεταγραφικού σχεδιασμού.»

Μεταξύ άλλων ο κύριος Λεπενιώτης αναφέρθηκε στη σημασία της μεγάλης συμφωνίας με την Superbet που θα συντροφεύει τον Ολυμπιακό ενώ σχολίασε και την ποινή που του επιβλήθηκε από την αθλητική Δικαστή του ΕΣΑΚΕ την οποία χαρακτήριστε ακατανόητη.

Αναλυτικότερα τα όσα είπε ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης στην κάμερα του Betarades.gr και την εκπομπή Showtime.