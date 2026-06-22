Η ιστορία του Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ δεν είναι συνηθισμένη. Πώς από βοσκός έγινε άστεγος για να πραγματοποιήσει το όνειρό του και το «στοπ» στον Κριστιάνο Ρονάλντο, πριν τη μυθική εμφάνιση με το Βέλγιο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 τείνει να γίνει η διοργάνωση των τερματοφυλάκων. Αυτή τη φορά, ήταν η σειρά του Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ να «τραβήξει» τα φώτα πάνω του.

Ο τερματοφύλακας του Ιράν ήταν πραγματικός «Κέρβερος» απέναντι στο Βέλγιο (21/06, 0-0). Διατήρησε ανέπαφη την εστία του, πραγματοποιώντας μία εντυπωσιακή εμφάνιση, και κράτησε ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης για τη χώρα του.

Αρχικά, αξίζει να σταθούμε στους αριθμούς του Ιρανού γκολκίπερ, κόντρα στους «κόκκινους διαβόλους». Συνολικά, πραγματοποίησε 7 επεμβάσεις, με τα xGoals που απέτρεψε να φτάνουν στα 1.49!

Η ιστορία, όμως, που «κρύβει» ο Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή. Διότι, για να φτάσει να πρωταγωνιστεί σε ένα Μουντιάλ με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, χρειάστηκε να υπερβεί τον εαυτό του.

Από βοσκός, άστεγος για το ποδόσφαιρο

Γεννημένος στην κομητεία Χοραμαμπάντ της επαρχίας Λορεστάν στο Ιράν, μεγάλωσε σε μία οικογένεια νομάδων και εργαζόταν ως βοσκός.

Ως έφηβος, όμως, ο Μπεϊρανβάντ αποφάσισε να φύγει κρυφά από το σπίτι του, ώστε να μετακομίσει στην Τεχεράνη και να κυνηγήσει το όνειρό του. Αυτό που πάντα ήθελε ήταν να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μεγάλη του αγάπη, το ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, ο δρόμος για τη δόξα δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα στην περίπτωσή του. Αντίθετα, για κάποιο διάστημα έμεινε άστεγος, ενώ πριν ξεκινήσει την καριέρα του, χρειάστηκε να εργαστεί σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, σε μία βιοτεχνία ρούχων και σε μία πιτσαρία.

Σιγά-σιγά, ωστόσο, το όνειρο έγινε πραγματικότητα και άρχισε να αφήνει το δικό του αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο της χώρας του.

𝐁𝐄𝐈𝐑𝐀𝐍𝐕𝐀𝐍𝐃 𝐈𝐒 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒 🧤🇮🇷



Iran earn another point at the World Cup 👏



Tractor’s Alireza Beiranvand makes 7 saves and keeps a clean sheet 😲🚜 pic.twitter.com/Fv0DhPq3vV — 433 (@433) June 21, 2026

Τα ρεκόρ Γκίνες και το «στοπ» στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Μπεϊρανβάντ, κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει καταφέρει να κάνει δικά του δύο ρεκόρ Γκίνες!

Αρχικά, το 2016, κατέγραψε τη μακρύτερη ρίψη που έχει σημειωθεί ποτέ με το χέρι, φτάνοντας την μπάλα σε απόσταση περίπου 61 μέτρων. Παράλληλα, κατέχει το ρεκόρ για το μακρύτερο βολέ με το πόδι, που έφτασε περίπου στα 78 μέτρα!

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ιρανός γκολκίπερ απασχολεί τον ποδοσφαιρικό κόσμο σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

🌎🇮🇷 OFFICIAL: Aliza Beiranvand wins FIFA Man of the Match Award for Iran against Belgium.



7 saves for the Iranian goalkeeper. 🧱 pic.twitter.com/y44OoqYZRJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026

Εάν γυρίσουμε πίσω στη διοργάνωση του 2018, στα γήπεδα της Ρωσίας, θα συνειδητοποιήσουμε πως είχε βάλει «στοπ» στον Κριστιάνο Ρονάλντο!

Στο ματς του Ιράν με την Πορτογαλία, είχε αποκρούσει πέναλτι του «CR7» και κράτησε ζωντανή την ομάδα του, που βρισκόταν πίσω στο σκορ με 1-0. Μάλιστα, όπως αποδείχθηκε εν τέλει θα της χάριζε και έναν βαθμό, αφού στο φινάλε ο Καρίμ Ανσαριφάρντ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έγραψε το 1-1!

Μερικά χρόνια αργότερα, βρέθηκε και πάλι στο προσκήνιο για την εμφάνισή του σε ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκεί, όπου ύψωσε «τείχος» κόντρα στους Βέλγους, για να θέσει το Ιράν σε «τροχιά» πρόκρισης.