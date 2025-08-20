Σαν θέλει η νύφη κι ο γαμπρός… Παρά τις όποιες δυσκολίες, η επιθυμία ΠΑΟΚ και Ζαφείρη υπερτέρησε με τον Έλληνα διεθνή μέσο να προβάρει τα «ασπρόμαυρα».

Η πολύκροτη υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, φαίνεται πως έχει πάρει τον δρόμο της. Για την ακρίβεια βρίσκεται ήδη… καθοδόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, οι «ασπρόμαυροι» τα βρήκαν σε όλα με τη Σλάβια Πράγας η οποία αποτέλεσε σκληρός διαπραγματευτής τις τελευταίες ημέρες και ο Έλληνας διεθνής μέσος θα γίνει σύντομα κάτοικος Τούμπας.

Οι φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» πάντως, θα πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή μέχρι να δουν τον Χρήστο Ζαφείρη με τη φανέλα της ομάδας τους, καθώς η συμφωνία των δύο πλευρών, επετεύχθη για την 1η του Γενάρη και μετά.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, το πήρε προσωπικά. Έκανε την υπέρβαση οικονομικά (10+2 εκατ. σύμφωνα με τα λεγόμενα) αλλά και τις όποιες υποχωρήσεις στο χρονικό διάστημα μετακίνησης του παίκτη, για να ολοκληρώσει ένα σπουδαίο deal.

Δίχως να διαρρεύσει κάτι και βγουν περισσότερα προς τα έξω, ο ΠΑΟΚ άνοιξε τις τελευταίες μέρες ξανά διαύλο επικοινωνίας για να φέρει τον «Ζαφ» στη Θεσσαλονίκη. Κάτι που ήθελε και ο ίδιος ο παίκτης, χαροποιώντας τον λαό της ομάδας. Άλλωστε, πρόκειται για ένα σύγχρονο χαφ, που έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Ο κορμός της Εθνικής ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Οι Betarades σας είχαν ενημερώσει καθόλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την θετική έκβαση μιας απαιτητικής υπόθεσης. Η χρυσή τομή τελικώς βρέθηκε για το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου. Μέχρι τότε, οι Θεσσαλονικείς αναμένονται να καλύψουν με κάποιον άλλον παίκτη που θα αποκτηθεί, τη θέση του κεντρώου.