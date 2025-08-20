Ναι μεν αλλά στην περίπτωση του Χρήστου Ζαφείρη και του ΠΑΟΚ ως προς το χρονικό διάστημα έναρξης της συνεργασίας τους.

Νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, ο κόσμος του ΠΑΟΚ άκουσε ένα πολύ ευχάριστο νέο. Του δόθηκε μία αφορμή για να χαμογελάσει διάπλατα. Ο λόγος; Η έκβαση της υπόθεσης του Χρήστου Ζαφείρη και η τελική συμφωνία του «Δικεφάλου» με την Σλάβια Πράγας.

Ο πρόεδρος των Τσέχων, προέβαλε σθεναρή αντίσταση στο πρέσινγκ των Θεσσαλονικέων και του ίδιου του παίκτη επιθυμώντας να τον κρατήσει στο ρόστερ της ομάδας και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Παρόλα αυτά, σαν θέλει η νύφη κι ο γαμπρός…

Ο ΠΑΟΚ έδειξε έμπρακτα την μεγάλη επιθυμία για να συνεργαστεί με τον Έλληνα διεθνή κεντρικό χαφ, κάνοντας πίσω ακόμα και στο χρονικό διάστημα έναρξης της συνεργασίας τους. ΠΑΟΚ και Ζαφείρης αναμένεται να αρχίσουν τον… έγγαμο βίο τους από την πρώτη του Γενάρη και έπειτα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει.

Σύμφωνα με τους Betarades και τον ρεπόρτερ του «Δικεφάλου» Νίκο Τοσκιτσή, δεν αποκλείεται οι δύο ομάδες να καθίσουν σύντομα και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ούτως ώστε να επισπευθεί η μετακίνηση του Ζαφείρη στην Τούμπα. Κάτι που είναι επιθυμία και του ίδιου του παίκτη.

Ο Ζαφείρης ντύνεται στα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ: Πότε θα γίνει κάτοικος Τούμπας; Σαν θέλει η νύφη κι ο γαμπρός… Παρά τις όποιες δυσκολίες, η επιθυμία ΠΑΟΚ και Ζαφείρη υπερτέρησε με τον Έλληνα διεθνή μέσο να προβάρει τα «ασπρόμαυρα».

Αν κάτι τέτοιο δεν γίνει εφικτό, τότε οι Θεσσαλονικείς θα επιχειρήσουν να καλύψουν για το διάστημα αυτό το κενό στη θέση του κέντρου με μεταγραφή πιθανότατα και όχι εκ των έσω.

Ένα Ζαφείρη σαν… διαμάντι λοιπόν για τους πρωταθλητές του 2024, δώρο του Ιβάν Σαββίδη για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την ώρα, με το deal ωστόσο να έχει κλείσει οριστικά.