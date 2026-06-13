Η Βοσνία-Ερζεγοβίνης ξεκίνησε με ισοπαλία την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, χάρη στο γκολ ενός παίκτη, που πριν τη διοργάνωση δεν είχε επίσημη συμμετοχή!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκίνησε για Καναδά και Βοσνία-Ερζεγοβίνη με ισοπαλία (12/06, 1-1). Οι δύο ομάδες δεν «έλυσαν» τις διαφορές τους, σε ένα ματς που η αλήθεια είναι οι «γηπεδούχοι» είχαν τον έλεγχο για ένα μεγάλο μέρος του.

Παρ’ όλα αυτά, η πολύ δυνατή εκκίνηση των Βαλκάνιων έφερε και ένα πολύ γρήγορο γκολ. Από μία στημένη φάση, ο Γιόβο Λούκιτς πήδηξε ψηλότερο από όλους και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του από το 21ο λεπτό.

Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό; Ο ποδοσφαιριστής της Κλουζ έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τη χώρα του στην ηλικία των 27 ετών!

Κι όμως, αφού ποτέ του δεν είχε χρησιμοποιηθεί σε έναν επίσημο αγώνα, πριν την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

🌎 Canada and Bosnia share points!



Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/SAGrvu6UqI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

Η ανετοιμότητα του Έντιν Τζέκο έφερε μία «σπαζοκεφαλιά» στον Σεργκέι Μπάρμπαρεζ, που αποφάσισε να δώσει το «βάπτισμα του πυρός» στον Γιόβο Λούκιτς.

Ο υψηλός επιθετικός έβγαλε «ασπροπρόσωπο» τον προπονητή του, ακόμα και αν αυτό ήταν το επίσημο ντεμπούτο του.

Ο παίκτης της Κλουζ η αλήθεια είναι πως άργησε να πάρει την πρώτη του κλήση στην εθνική Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Για την ακρίβεια, το 2021 είχε συμμετέχει σε ένα φιλικό με τις ΗΠΑ. Από τότε, έπρεπε να περάσουν πέντε ολόκληρα χρόνια, για να είναι ξανά «παρών» στις υποχρεώσεις με την εθνική του!

Μπόρεσε να «χωθεί» στις κλήσεις του Σεργκέι Μπάρμπαρεζ για το Παγκόσμιο Κύπελλο και έπαιξε μάλιστα στα δύο φιλικά προετοιμασίας.

Όμως, του έλειπε ένα επίσημο ματς από τα… πόδια του. Κάτι που το «συνόδευσε» με γκολ, μόλις στην τέταρτη εμφάνιση με τη φανέλα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης!