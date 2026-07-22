Ανάμεσα στους αφανείς ήρωες της κατάκτησης του Μουντιάλ από την Ισπανία και μία γυναίκα με επιτελικό ρόλο σε έναν συντριπτικά ανδροκρατούμενο χώρο.

Πίσω από τους πρωταγωνιστές που στρέφουν τα φώτα δημοσιότητας πάνω τους με τα επιτεύγματά τους, υπάρχουν αρκετοί ήρωες που είναι υπεύθυνοι για να αποδίδουν το μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους και να «κλέβουν την παράσταση».

Άνθρωποι, άγνωστοι οι περισσότερο στο ευρύ κοινό, που έχουν βάλει το δικό τους λιθαράκι σε μια επιτυχία όμως αυτή της Εθνικής Ισπανίας που επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου. Ένα ακόμα επίτευγμα για τη «φούρια ρόχα», στα γήπεδα της Αμερικής αυτή τη φορά σε μία ακόμα «χρυσή εποχή» του ποδοσφαίρου της χώρας.

Η μοναδική ίσως περίπτωση χώρας με τόσες διακρίσεις σε διαφορετικά σπορ και ανεξαρτήτως ηλικιακών περιορισμών και φύλου. Και ως γνωστόν σύμπτωση που επαναλαμβάνεται, παύει να αποτελεί σύμπτωση.

Βασικό ρόλο στην ισπανική ηγεμονία των σπορ έχουν παίξει και παίζουν οι προπονητές και η στελέχωση γύρω από εκείνους συνολικότερα με ανθρώπους που γνωρίζουν τον ρόλο και το αντικείμενό τους. Διότι ως γνωστόν, για να λειτουργήσει μία μηχανή βάσει προδιαγραφών, πρέπει τα… γρανάζια πίσω από εκείνη, να φροντίσουν να τη διατηρούν στο υψηλότερο επίπεδο.

Κι αν ο Λουίς Ντε λα Φουέντε κέρδισε – και δικαίως – τις τελευταίες ημέρες ένα μερίδιο της αναγνώρισης που του αρμόζει, υπάρχουν τόσοι και τόσοι γύρω του που συνέβαλαν από το δικό τους πόστο, στην αναρρίχηση του ισπανικού ποδοσφαίρου στην κορυφή του κόσμου. Χωρίς να κλείνει ένας κύκλος αφού η «φούρια» έχει κατορθώσει μέσα σε όλα αυτά, να αφομιώνει τις όποιες κοστοβόρες για άλλους, αλλαγές φρουράς.

Για τους πιο παρατηρητικούς, λόγω συνηθειών ανάμεσα στα πρόσωπα δίπλα από τον Ντε λα Φουέντε σε κάθε παιχνίδι της Εθνικής Ισπανίας στα γήπεδα της Αμερικής ήταν και ένα γυναικείο. Ο λόγος για την Νούρια Μαρτίνες Νάβας.

Επιφορτισμένη με τον ρόλο της Team Manager, η πρωταθλήτρια κόσμου με το τατουάζ του αγαπημένου της σκύλου στο χέρι, είναι κάτι πολύ περισσότερο από εκείνη που έδινε τον φωτεινό πίνακα στον 4ο διαιτητή για να πραγματοποιηθεί μία αλλαγή, ελέγχοντας ότι τα πάντα έχουν κυλήσει ομαλά σε αυτήν.

Το φορτίο που κλήθηκε να σηκώσει επί Λουίς Ενρίκε, ήταν βαρύ καθώς διαδέχτηκε την ιδιαιτέρως πετυχημένη και αγαπητή Silvia Dorschnerova Weis, η οποία βρέθηκε με τον επιτελικό αυτό ρόλο αγκαλιά για πάνω από 20 χρόνια και 200 παιχνίδια διεθνών διοργανώσεων. Μέλος της επιτυχίας της «χρυσής» φουρνιάς του ισπανικού ποδοσφαίρου και του τίκι τάκα.

Η Νούρια Μαρτίνες Νάβας διαθέτει εμπειρία άνω των 25 ετών, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, στον τομέα της επικοινωνίας στα ΜΜΕ, τη βιομηχανία του αθλητισμού και την υποστήριξη μεγάλων παγκόσμιων διοργανώσεων.

Ξεκίνησε τον επαγγελματικό της βίο ως δημοσιογράφος και συνεργάτης των ισπανικών κολοσσών Μέσων Ενημέρωσης (AS, Marca) αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή. Εργάστηκε για την Ισπανική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για δυόμιση χρόνια (2005-07) στο γραφείο του Προέδρου ενώ πέρασε και από την Ομοσπονδία του χάντμπολ.

Το όνομά της το «έφτιαξε» ακόμα περισσότερο, δουλεύοντας για την εταιρία ατζέντηδων και εκπροσώπησης αθλητών (You first) έχοντας τον σημαίνοντα ρόλο της Διευθύνων Συμβούλου Επικοινωνίας & Διαχείρισης Τρόπου Ζωής.

Η καθιέρωση στο ποδόσφαιρο έγινε μέσω της θέσης της συντονίστριας του Ποδοσφαίρου Γυναικών στη χώρα, για λογαριασμό της Ομοσπονδίας ενώ η συνέχεια την βρήκε στο κομμάτι των Δημοσίων και Θεσμικών σχέσεων για λογαριασμό της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Μέχρι που έκανε τη μετάβαση για την Ομοσπονδία και τη θέση της Team Manager – με πολλαπλές αρμοδιότητες – για την κορωνίδα του ισπανικού ποδοσφαίρου. Την ομάδα των ανδρών.

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η θέση της/του Team Manager αφορά τη διασφάλιση της επιτυχημένης διαχείρισης της ομάδας και της ευημερίας των παικτών που βρίσκονται υπό την επίβλεψή τους, με παράλληλη μέριμνα για την αποτελεσματική και αποδοτική διευθέτηση όλων των ποδοσφαιρικών ζητημάτων εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η Νούρια Μαρτίνες Νάβας αποτελεί μία σπάνια περίπτωση, ένα λαμπρό παράδειγμα αλλά και μία εξαίρεση στον κανόνα του ανδροκρατούμενου χώρου.