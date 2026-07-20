Η Ισπανία έφτασε σε ένα μοναδικό ορόσημο, που δεν έχει σημειωθεί ποτέ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Η Ισπανία δικαίωσε απόλυτα τον όρο του φαβορί που είχε καθ’ όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, «ράβοντας» το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της.

Μετά το 2010, η «φούρια ρόχα» ανέβηκε ξανά στην κορυφή του κόσμου, 16 χρόνια μετά, επικρατώντας κατά κράτος της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη.

Αν και χρειάστηκε το έξτρα ημίωρο, δεν απειλήθηκε ποτέ από την «Αλμπισελέστε» και τελικά, λυτρώθηκε από το «χρυσό» γκολ που πέτυχε στο 106΄ ο Φεράν Τόρες.

Ωστόσο κάτι τέτοιο, στη φετινή διοργάνωση τουλάχιστον, δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση. Η Ισπανία στα 8 παιχνίδια που έδωσε, μέχρι να φτάσει στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, δέχθηκε μόλις ένα γκολ!

Record-breaking defence 🧱



Spain have conceded the fewest goals of any @FIFAWorldCup-winning team in history 🙌 pic.twitter.com/pdUidB7JQj — FIFA (@FIFAcom) July 19, 2026

Αυτό ήρθε απέναντι στο Βέλγιο στη φάση των προημιτελικών. Ο Ντε Κετελάρε ισοφάρισε προσωρινά το γκολ του Φαμπιάν Ρουίθ, όμως ο Μικέλ Μερίνο είχε την τελευταία λέξη, δίνοντας την πρόκριση στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα.

Από εκεί και πέρα, ο Ουνάι Σιμόν διατήρησε ανέπαφη την εστία του σε επτά περιπτώσεις, απέναντι σε Πράσινο Ακρωτήρι, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Αυστρία, Πορτογαλία, Γαλλία και φυσικά, Αργεντινή.

Κάπως έτσι, η Ισπανία έγραψε ιστορία στον θεσμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού έως τώρα, καμία άλλη νικήτρια ομάδα της διοργάνωσης δεν είχε καταφέρει να δεχθεί τόσο λίγα τέρματα.