Μία… συνήθεια του NBA βίωσαν οι παίκτες της Ισπανίας, που έφτασαν στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θύμισε για λίγο… NBA!

Η FIFA εισήγαγε μια νέα παράδοση, τιμώντας την Ισπανία μετά την επικράτησή της επί της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό και την κατάκτηση του δεύτερου παγκόσμιου τίτλου της ιστορίας της.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, επισκέφθηκε τα αποδυτήρια των Πρωταθλητών Ευρώπης και κόσμου για να παραδώσει προσωπικά σε κάθε μέλος της «Φούρια Ρόχα» από ένα ειδικά σχεδιασμένο, συλλεκτικό χρυσό δαχτυλίδι.

Η πρωτοβουλία αυτή, που παραπέμπει ευθέως στις απονομές των πρωταθλητών του NBA και του NFL, εντάσσεται στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών που προωθεί η FIFA στη διοργάνωση, εγκαινιάζοντας έτσι μια νέα εποχή στον τρόπο με τον οποίο βραβεύονται οι κορυφαίες ομάδες του πλανήτη.