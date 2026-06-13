Ο Σεργκέι Μπάρμπαρεζ, προπονητής της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, έγραψε ιστορία με τη χώρα του, όμως μέχρι πριν μερικά χρόνια έπαιζε επαγγελματικά… πόκερ!

Ο Σεργκέι Μπάρμπαρεζ θα θυμάται σε όλη του τη ζωή τα τελευταία δύο χρόνια.

Ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Βοσνίας-Ερζεγοβίνης τον Απρίλιο του 2024 και κατάφερε κάτι ιστορικό. Οδήγησε τη χώρα του, μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της, στην τελική φάση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά τη Βραζιλία το 2014, οι Βόσνιοι επέστρεψε στο Μουντιάλ και μάλιστα, στην πρεμιέρα τους στη διοργάνωση, πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας (12/06, 1-1) από τους οικοδεσπότες στον Καναδά.

Ταμαντανί Ενσαλίβα στο Ole: «Στο ματς με τη Μίλαν αγάπησα την ΑΕΚ – Είχα συζητήσει με Παναθηναϊκό & Ολυμπιακό» Λίγες ώρες, μετά την πρεμιέρα του Μουντιάλ, ο Ταμαντανί Ενσαλίβα μιλάει στο Ole.gr! Σε μία συνέντευξη που είχε τα πάντα. Ξεκίνησε με τον Καναδά και έφτασε μέχρι τη στιγμή που «αγάπησε» την ΑΕΚ, αλλά και τις συζητήσεις με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό!

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη βρίσκεται στον δεύτερο όμιλο, μαζί με Καναδά, Ελβετία και Κατάρ και έχει βλέψεις για να συνεχίσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Άλλωστε, το boost που έχει πάρει από την επική της πρόκριση στην τελική φάση, αρκεί για να δώσει «φτερά» στα πόδια των ποδοσφαιριστών της.

Το σύνολο του Σεργκέι Μπάρμπαρεζ, τον περασμένο Μάρτιο, απέκλεισε από το Παγκόσμιο Κύπελλο την Ιταλία, στη διαδικασία των πέναλτι, κάνοντας έτσι δικό του το «χρυσό» εισιτήριο. Όπως είναι λογικό, αμέσως μετά επικράτησε πανζουρλισμός στη χώρα.

Όμως, τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί, εάν στην άκρη του πάγκου δεν υπήρχε ένα επαγγελματίας παίκτης… πόκερ!

Bosnia and Herzegovina's head coach Sergej Barbarez was a late starter in the world of coaching.



At 54, this is his first major managerial role.



Although he earned his coaching license after retiring as a player, Barbarez eventually drifted away from football.



And on the… pic.twitter.com/lBgGQcUXz4 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 12, 2026

Από το επαγγελματικό πόκερ, στο Μουντιάλ

Ο Σεργκέι Μπάρμπαρεζ, λοιπόν, όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του το 2024, βρήκε και την πρώτη του δουλειά ως προπονητής, στα 52 του χρόνια!

Από την στιγμή που ολοκλήρωσε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, το 2008, έως ότου γίνει ο προπονητής της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, δεν είχε κάποια επαφή με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Φυσικά, ήταν άριστος γνώστης του αθλήματος, αφού ως παίκτης είχε μεγάλη καριέρα στη Γερμανία, με θητεία σε Ανόβερο, Ουνιόν Βερολίνου, Χάνσα Ροστόκ, Ντόρτμουντ, Αμβούργο, αλλά και στις «ασπιρίνες».

Η ιδιαιτερότητα στην περίπτωση του Βόσνιου τεχνικού αφορά το γεγονός πως είχε αποκτήσει το δίπλωμα UEFA Pro ήδη από το 2011! Κι όμως, δεν είχε καταφέρει να βρεθεί στον πάγκο πρώτης ομάδας.

Έτσι, αποφάσισε να γυρίσει «σελίδα». Επί χρόνια, η κύρια ενασχόλησή του ήταν το πόκερ, σε επαγγελματικό επίπεδο! Είναι χαρακτηριστικό πως, κατά διαστήματα, συμμετείχε σε διεθνή τουρνουά, αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη.

Όταν, όμως, παρουσιάστηκε η ευκαιρία να καθίσει στον πάγκο της Εθνικής Βοσνίας, δεν μπορούσε να αρνηθεί. Και μέσα σε δύο χρόνια, ζει το απόλυτο όνειρο, οδηγώντας την στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τι μέλλει γενέσθαι, ουδείς γνωρίζει. Ο Μπάρμπαρεζ, ωστόσο, απέδειξε πως, έστω και αργά, τα όνειρα μπορούν να λάβουν σάρκα και οστά…