Τι και αν φαινόταν πως είναι εκτός ρυθμού; Μία στιγμή ήταν αρκετή για τον Έρλινγκ Χάαλαντ που φώναξε ξανά «παρών», όταν έπρεπε!

Η Νορβηγία συνεχίζει να «ζει» το όνειρό της. Αν και δυσκολεύτηκε αρκετά, πέρασε το «εμπόδιο» της Ακτής Ελεφαντοστού (30/06, 1-2) και πλέον στους «16» θα βρει τη Βραζιλία!

Απέναντι στους Αφρικανούς, όλα έδειχναν πως η αναμέτρηση θα πάει στην παράταση. Ωστόσο, η λύση ήρθε από τον συνήθη ύποπτο.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν και πάλι στο σωστό σημείο, την κατάλληλη στιγμή, ώστε να «στείλει» την ομάδα του στην επόμενη φάση.

Μπορεί να ήταν ο πιο… αόρατος παίκτης για τη Νορβηγία, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε από το να δώσει συνέχεια σε ένα «τρομακτικό» σερί του!

At the 2026 World Cup, Erling Haaland scored with 7.25% of his touches; no player has scored with a higher percentage among those who have at least 60 touches at a single World Cup (since 1966).#LiveScoreAlertpic.twitter.com/JMvuMxOibo — Livescore Alert Bundesliga (@LSAlert_BL) June 30, 2026

Έρλινγκ Χάαλαντ, είσαι σίγουρα από τη Γη;

Όταν ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι πηγαίνει στη Νορβηγία «σεληνιάζεται». Αρκεί να δούμε τι έχει κάνει στις 13 τελευταίες του εμφανίσεις με το εθνόσημο στο στήθος.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, όχι μόνο έχει σκοράρει σε όλα τα ματς, αλλά μετράει 25 (!) τέρματα! Δηλαδή, έχει περίπου δύο γκολ μέσο όρο στις τελευταίες του αναμετρήσεις με την εθνική του.

Erling Haaland has now scored in each of his last THIRTEEN competitive internationals, scoring a staggering 25 times during that period.



⚽ vs. Slovenia

⚽⚽⚽ vs. Kazakhstan

⚽ vs. Moldova

⚽ vs. Israel

⚽ vs. Italy

⚽ vs. Estonia

⚽⚽⚽⚽⚽ vs. Moldova

⚽⚽⚽ vs. Israel… pic.twitter.com/Wux40MfpAD — Squawka (@Squawka) June 30, 2026

Πολλές είναι οι φορές «δείχνει» ότι είναι εκτός ρυθμού, χωρίς να έχει άμεση συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας του. Όμως, αυτό δεν τον «κρατάει» πίσω.

Κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού (30/06, 1-2) είχε τις λιγότερες επαφές από κάθε άλλον συμπαίκτη του, που έπαιξε σε όλο το ματς! Κι όμως, αφού είχε μονάχα 27 επαφές, με τις τέσσερις εξ αυτών να είναι για να βοηθήσει την ομάδα του στην άμυνα.

Ωστόσο, μία στιγμή ήταν αρκετή για να «μιλήσει». Στο 86ο λεπτό ήταν στο σωστό σημείο, και με ένα άγγιγμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του!

Και ένα γκολ-χρυσάφι, που τελικά «έστειλε» τη Νορβηγία στους «16» της διοργάνωσης, ακόμα και αν ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν… αόρατος.