Η Ακτή Ελεφαντοστού είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ, καταφέρνοντάς το με έναν προπονητή που από… σπόντα έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες!

Η Ακτή Ελεφαντοστού έδιωξε όλους τους «εφιάλτες» και για πρώτη φορά στην ιστορία της είναι στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ!

Η αλήθεια είναι πως η νίκη στην πρεμιέρα έκανε τη μεγάλη διαφορά. Κι αυτό, γιατί μπόρεσε να αφήσει από κάτω το Εκουαδόρ και την τελευταία αγωνιστική «έψαχνε» απλώς μία νίκη κόντρα στο Κουρασάο (26/06, 0-2).

Οι Ιβοριανοί έκαναν το… καθήκον τους και θα ζήσουν για πρώτη φορά το όνειρό τους και στα νοκ-άουτ!

Κι όλα αυτά, ενώ ο προπονητής της ήρθε από… σπόντα στον πάγκο της ομάδας. Για έναν έναν άνθρωπο που από το πουθενά έχει φέρει μεγάλες χαρές στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Από… σπόντα πρωταθλητής Αφρικής και στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ

Οι Αφρικανοί «μπήκαν» στο Copa Africa του 2024 με τον Ζαν-Λουίς Γκασέτ στον πάγκο τους. Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό, αφού είχαν κερδίσει με 2-0 τη Γουινέα-Μπισάου.

Όμως, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Έχασαν από τη Νιγηρία με 1-0, αλλά και από την Ισημερινή Γουινέα με το «βαρύ» 4-0!

Όλα έδειχναν πως η Ακτή Ελεφαντοστού θα μείνει εκτός συνέχειας, γι’ αυτό και απολύθηκε ο Ζαν-Λουίς Γκασέτ.

Όμως, τα υπόλοιπα αποτελέσματα έφεραν τους Ιβοριανούς στα νοκ-άουτ, αφού προκρίθηκαν ως: μία από τις καλύτερες τρίτες!

Χρόνος δεν υπήρχε να υπάρξει νέα πρόσληψη, γι’ αυτό ανέλαβε το κλαμπ ο Εμέρσε Φάε ή αλλιώς ο βοηθός του πρώην προπονητή.

Το αποτέλεσμα; Η Ακτή Ελεφαντοστού κατέκτησε το Copa Africa από το… πουθενά!



Σχεδόν 2.5 χρόνια αργότερα, ο 42χρονος τεχνικός συνεχίζει στην ομάδα, πετυχαίνοντας ακόμα κάτι ξεχωριστό.

Σε μία πρόσληψη που ήρθε από… σπόντα, αλλά σίγουρα έκανε τους πάντες χαρούμενους!