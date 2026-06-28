Ο απίστευτος Χάρι Κέιν έχει «ματώσει» τα δίχτυα ουκ ολίγες φορές τη φετινή σεζόν. Ωστόσο, για να «πιάσει» μία ξεχωριστή κορυφή θέλει ένα «θαύμα»!

Η Αγγλία με άνεση πέρασε το «εμπόδιο» του Παναμά (28/06, 2-0). Προκρίθηκε ως πρώτη και πλέον περιμένει στους «32» του Μουντιάλ τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν για ακόμα μία φορά ο Χάρι Κέιν, που έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής διανύει μία ονειρική σεζόν, αφού με την Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε τίτλους και ήταν το «οπλοπολυβόλο» της!

Παρ’ όλα αυτά, είχε ακριβώς την ίδια… φόρα και όταν φορούσε τη φανέλα των «τριών λιονταριών». Η ικανότητά του στο σκοράρισμα, αλλά και το γεγονός πως μιλάμε για μία «φορτωμένη» σεζόν ανάγκασε τον Χάρι Κέιν να μπει στην… τελευταία πίστα.

Πιο συγκεκριμένα απέναντι στον Παναμά (28/06, 2-0) μπόρεσε να σκοράρει το 70ό του τέρμα μέσα σε μία αγωνιστική χρονιά!

Κι όμως, μιλάμε για έναν τεράστιο αριθμό, που ελάχιστοι ποδοσφαιριστές μέσα σε μία σεζόν έχουν «φανταστεί» και ακόμα λιγότεροι έχουν «δει».

Για την ακρίβεια, μονάχα ένας έχει καταφέρει κάτι παρόμοιο στα Top-5 πρωταθλήματα. Ποιος είναι αυτός; Φυσικά, ο Λιονέλ Μέσι.

Ο παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι τη σεζόν 2011-12 είχε σκοράρει συνολικά 82 φορές με την Μπαρτσελόνα! Από τότε, κανείς άλλος δεν είχε καταφέρει να τον «πλησιάσει» τόσο, αφού η δεύτερη θέση ανήκε στον ίδιο, αλλά και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο παίκτης της Αλ Νασρ την ίδια σεζόν είχε σκοράρει 69 φορές, ενώ αυτόν τον αριθμό έφτασε ο Λιονέλ Μέσι την αμέσως επόμενη αγωνιστική χρονιά!

Harry Kane now has SEVENTY goals for club & country this season 🔴🦁



Of players this Century in Europe's top 5 leagues, only Lionel Messi in 11/12 has scored more 😳📊 pic.twitter.com/Lz2VkBUhpu — Prime Video Sport UK (@primevideosport) June 27, 2026

Ωστόσο, πλέον αυτή η επίδοση ανήκει πιο χαμηλά, αφού ο Χάρι Κέιν είδε να μπαίνει μπροστά ο αριθμός «7». Πλέον, χρειάζεται 12 γκολ για να «πιάσει» τον «Pulga».

Μπορεί οι πιθανότητες να μην είναι με το μέρος του, αλλά μόνο και μόνο που έφτασε τόσο κοντά μιλάμε για μία «αξιοζήλευτη» σεζόν με την Μπάγερν Μονάχου και την εθνική Αγγλίας.