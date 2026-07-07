Ένα ματς που είχε πολύ «θόρυβο», αλλά τελικά ήταν παράσταση με έναν «πρωταγωνιστή». Το Βέλγιο έκανε… κομματάκια τις ΗΠΑ (07/07, 1-4) και «έκλεισε» ραντεβού με την Ισπανία (10/07, 22:00) στα προημιτελικά του Μουντιάλ.
Η αλήθεια είναι πως οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν είχαν παρουσιάσει ένα καλό πρόσωπο στη διοργάνωση.
Στον όμιλο δυσκολεύτηκαν αρκετά. Στους «32» έφτασαν από το «ναδίρ» στο «ζενίθ» από το… πουθενά, με την επική πρόκριση κόντρα στη Σενεγάλη (01/07, 3-2 παρ.).
Γι’ αυτό και ο Ρούντι Γκαρσία αποφάσισε να πάρει μία σειρά από τολμηρές αποφάσεις, για να έρθει και η «μεταμόρφωση» της ομάδας του.
Κινήσεις, που ελάχιστοι προπονητές έχουν πάρει καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους, καθώς προτιμούν να «πέσουν» με τα «αστέρια» του, παρά με όσους αποδίδουν εκείνη τη στιγμή.
Οι κινήσεις που αντί για «θόρυβο» έφεραν αποτελέσματα
Κέβιν Ντε Μπρόινε, Ρομέλου Λουκάκου, Τζερεμί Ντοκού είναι τρεις παίκτες, που όλοι γνωρίζουμε την αγωνιστική τους αξία.
Έχουν γράψει πολλά «χιλιόμετρα» μπροστά στην παγκόσμια σκηνή, ενώ το να απουσιάζουν από τη βασική ενδεκάδα αποτελεί έκπληξη.
Όμως, με τον Ρούντι Γκαρσία καθόλου! Από την αρχή του τουρνουά, ο Ρομέλου Λουκάκου έχει περιορισμένο ρόλο.
Πολλές είναι οι φορές που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, αλλά το έχει «αποδεχτεί», αφού στα τελευταία τρία ματς φωνάζει συνέχεια «παρών» με γκολ!
Σε ό,τι αφορά τον Κέβιν Ντε Μπρόινε και τον Τζερεμί Ντοκού τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και οι δύο τους ήταν βασικοί σε όλα τα ματς.
Ωστόσο, έμοιαζε πολλές φορές να είναι εκτός «κλίματος», αφού οι αποδόσεις του δεν ήταν οι αναμενόμενες.
Απέναντι στη Σενεγάλη (01/07, 3-2 παρ.) ήρθε το πρώτο «καμπανάκι», αφού βγήκαν αλλαγή στο 56ο λεπτό.
Το μεγάλο «μπαμ» ήρθε στους «16», αφού ο παίκτης της Νάπολι δεν έπαιξε ούτε ένα λεπτό, ενώ ο Τζερεμί Ντοκού μπήκε από τον πάγκο!
Τολμηρές κινήσεις, που οι περισσότεροι δεν θα περίμεναν, αφού μπορεί να γίνουν… μπαρούτι τα αποδυτήρια. Ωστόσο, απέναντι στις ΗΠΑ (07/07, 1-4) άλλαξαν για τα καλά την εικόνα του Βελγίου και δικαίωσαν το Ρούντι Γκαρσία.