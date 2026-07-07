Ο Ρούντι Γκαρσία δεν δίστασε να αφήσει στον πάγκο όλα τα «αστέρια» του Βελγίου και κόντρα στις ΗΠΑ (07/07, 1-4) ήρθε μία πανηγυρική δικαίωση!

Ένα ματς που είχε πολύ «θόρυβο», αλλά τελικά ήταν παράσταση με έναν «πρωταγωνιστή». Το Βέλγιο έκανε… κομματάκια τις ΗΠΑ (07/07, 1-4) και «έκλεισε» ραντεβού με την Ισπανία (10/07, 22:00) στα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Η αλήθεια είναι πως οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν είχαν παρουσιάσει ένα καλό πρόσωπο στη διοργάνωση.

Στον όμιλο δυσκολεύτηκαν αρκετά. Στους «32» έφτασαν από το «ναδίρ» στο «ζενίθ» από το… πουθενά, με την επική πρόκριση κόντρα στη Σενεγάλη (01/07, 3-2 παρ.).

Γι’ αυτό και ο Ρούντι Γκαρσία αποφάσισε να πάρει μία σειρά από τολμηρές αποφάσεις, για να έρθει και η «μεταμόρφωση» της ομάδας του.

Κινήσεις, που ελάχιστοι προπονητές έχουν πάρει καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους, καθώς προτιμούν να «πέσουν» με τα «αστέρια» του, παρά με όσους αποδίδουν εκείνη τη στιγμή.

Οι κινήσεις που αντί για «θόρυβο» έφεραν αποτελέσματα

Κέβιν Ντε Μπρόινε, Ρομέλου Λουκάκου, Τζερεμί Ντοκού είναι τρεις παίκτες, που όλοι γνωρίζουμε την αγωνιστική τους αξία.

Έχουν γράψει πολλά «χιλιόμετρα» μπροστά στην παγκόσμια σκηνή, ενώ το να απουσιάζουν από τη βασική ενδεκάδα αποτελεί έκπληξη.

Όμως, με τον Ρούντι Γκαρσία καθόλου! Από την αρχή του τουρνουά, ο Ρομέλου Λουκάκου έχει περιορισμένο ρόλο.

Πολλές είναι οι φορές που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, αλλά το έχει «αποδεχτεί», αφού στα τελευταία τρία ματς φωνάζει συνέχεια «παρών» με γκολ!

Σε ό,τι αφορά τον Κέβιν Ντε Μπρόινε και τον Τζερεμί Ντοκού τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και οι δύο τους ήταν βασικοί σε όλα τα ματς.

Ωστόσο, έμοιαζε πολλές φορές να είναι εκτός «κλίματος», αφού οι αποδόσεις του δεν ήταν οι αναμενόμενες.

Belgium manager Rudi Garcia subbed off Doku and De Bruyne vs. Senegal when they were down 0-2 in the RO32 and came back to win 3-2.



Garcia doubled downed in the RO16 and started with Doku and De Bruyne on the bench vs. the USMNT and won 4-1, playing the best football we’ve seen… pic.twitter.com/9BjFaaBWQj — ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2026

Απέναντι στη Σενεγάλη (01/07, 3-2 παρ.) ήρθε το πρώτο «καμπανάκι», αφού βγήκαν αλλαγή στο 56ο λεπτό.

Το μεγάλο «μπαμ» ήρθε στους «16», αφού ο παίκτης της Νάπολι δεν έπαιξε ούτε ένα λεπτό, ενώ ο Τζερεμί Ντοκού μπήκε από τον πάγκο!

Τολμηρές κινήσεις, που οι περισσότεροι δεν θα περίμεναν, αφού μπορεί να γίνουν… μπαρούτι τα αποδυτήρια. Ωστόσο, απέναντι στις ΗΠΑ (07/07, 1-4) άλλαξαν για τα καλά την εικόνα του Βελγίου και δικαίωσαν το Ρούντι Γκαρσία.