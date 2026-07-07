Πώς ένας κεντρικός χαφ αγωνίζεται με περίσσεια άνεση και στην κορυφή της επίθεσης; Σίγουρα χρήζει ανάλυσης, αλλά ο Μικέλ Μερίνο φαίνεται πως έχει τελειοποιήσει το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.

Ο 30χρονος διεθνής Ισπανός έγινε κατ’ ανάγκη κεντρικός επιθετικός ελλείψει επιλογών στην Άρσεναλ, ιδίως τη σεζόν 2024-25. Τότε, ο Μικέλ Αρτέτα είχε δει όλες τις λύσεις στην «αιχμή του δόρατος» της ομάδας του να τίθενται νοκ-άουτ και έτσι, αναζητούσε εναλλακτικές.

Ο Μερίνο ήταν εκείνος που επιλέχθηκε για να βγάλει τα… κάστανα από τη φωτιά. Και όχι απλώς έβγαλε «ασπροπρόσωπο» τον Βάσκο τεχνικό, αλλά απεδείχθη ως ένας ικανότατος σέντερ φορ!

Ο σχεδόν… αλάνθαστος Ρόδρι απέδειξε πως μπορεί να «φτιάξει» όλο το παιχνίδι της Ισπανίας Το masterclass του Ρόδρι απέναντι στην Πορτογαλία, που έθεσε τις βάσεις για την πρόκριση της Ισπανίας στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σχεδόν από το… πουθενά, λοιπόν, άρχισε να «δουλεύει» σε μία νέα, εντελώς άγνωστη για εκείνον θέση. Τώρα, όμως, μοιάζει να την έχει τελειοποιήσει, φτάνοντας στο σημείο να βοηθά και την Εθνική Ισπανίας με τον ίδιο τρόπο.

Ο Λουίς ντε λα Φουέντε αναζητούσε έναν τρόπο να «γυρίσει» την κατάσταση, ώστε να αποφύγει την παράταση στο ματς με την Πορτογαλία. Έτσι, έριξε στη «μάχη» τον Μικέλ Μερίνο στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης, τοποθετώντας τον στο πλευρό του Ογιαρθάμπαλ.

MIKEL MERINO IN THE 91ST MINUTE.



MR. CLUTCH 😎 pic.twitter.com/EyaHVjYAv8 — B/R Football (@brfootball) July 6, 2026

Από εκεί και έπειτα, δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να «μιλήσει». Σε μόλις έξι λεπτά, το ένστικτο του «killer» είχε κάνει την εμφάνισή του.

Δύο από τις αλλαγές του Ισπανού τεχνικού έκαναν τη διαφορά και χάρισαν στη «φούρια ρόχα» την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Φεράν Τόρες πέρασε μία εξαιρετική κάθετη και ο Μερίνο με ιδανικό τελείωμα έγραψε το τελικό 1-0 κόντρα στους Πορτογάλους, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

🇪🇸 Mikel Merino vs Portugal:



⚽ 1 goal

🎯 1 shot

⚠️ 1 touch in the opposition box

📈 100% pass accuracy

👣 8 touches

⏱️ 6 minutes played



Impact. pic.twitter.com/xfXDxWXHgR — WhoScored (@WhoScored) July 6, 2026

Ο Ισπανός χαφ είναι αυτό που χρειάζεται κάθε ομάδα. Διότι, όταν γνωρίζει πως ο κεντρικός μέσος της αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια και στην κορυφή της επίθεσης, τότε ο «άσος» που έχει στο… μανίκι ο εκάστοτε τεχνικός αποκτά ακόμα μεγαλύτερη «βαρύτητα». Και γι’ αυτό είναι ο παίκτης που «ερωτεύεται» κάθε προπονητής.