Η UEFA εξέδωσε «αιχμηρή» ανακοίνωση, με αφορμή την απόφαση της FIFA να «ακυρώσει» την ποινή μιας αγωνιστικής, λόγω της κόκκινης που δέχθηκε ο Μπαλογκάν.

Η UEFA δεν άφησε αναπάντητη την απόφαση της FIFA να επιτρέψει στον Μπαλογκάν να αγωνιστεί στην αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο, παρά την τιμωρία ενός αγώνα που κουβαλά, λόγω της κόκκινης που αντίκρισε απέναντι στη Βοσνία, στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η απόφαση της FIFA να αναστείλει για έναν χρόνο την αυτόματη ποινή της μίας αγωνιστικής που επιβλήθηκε στον Αμερικανό επιθετικό, βάσει του Άρθρου 27 του Πειθαρχικού Κώδικα, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, καθώς πλέον θα εκτίσει την τιμωρία του μόνο αν υποπέσει σε παρόμοιο παράπτωμα τους επόμενους 12 μήνες.

Η κίνηση αυτή της παγκόσμιας ομοσπονδίας φέρεται να είναι αποτέλεσμα πολιτικών πιέσεων από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, και παρόλο που καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει προβεί σε επίσημη τοποθέτηση, η UEFA παρενέβη, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της με αυτήν την απόφαση.

UEFA statement on the Balogun case: ⬇️https://t.co/9LQDx8waKe — UEFA (@UEFA) July 6, 2026

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της UEFA:

«Η χθεσινή απόφαση να ανασταλεί με δοκιμαστική περίοδο ενός έτους η εφαρμογή της αυτόματης ποινής αποκλεισμού μίας αγωνιστικής, μετά την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο ποδοσφαιριστής Φολαρίν Μπαλογκάν, ξεπέρασε μία κόκκινη γραμμή.

Το ποδόσφαιρο, όπως και κάθε άλλο άθλημα, βασίζεται σε κανόνες, οι οποίοι αποτελούν τη βάση για έναν δίκαιο, έντιμο και διαφανή ανταγωνισμό. Μερικές φορές οι κανόνες είναι ανοιχτοί σε ερμηνείες. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, όχι. Η ελάχιστη αυτόματη ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής μετά από κόκκινη κάρτα δεν αποτελεί διακριτική ευχέρεια και δεν απαιτεί την απόφαση κάποιου αρμόδιου οργάνου για να τεθεί σε ισχύ. Είναι μια αρχή ενσωματωμένη στους κανονισμούς, η οποία δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εξαιρέσεων, πόσω μάλλον στη μέση μιας διοργάνωσης όπου αρκετοί άλλοι παίκτες βρέθηκαν στην ίδια θέση και εξέτισαν κανονικά την ποινή τους.

Όταν η βεβαιότητα των κανόνων δεν διασφαλίζεται πλέον από τους θεματοφύλακές τους, η ακεραιότητα του παιχνιδιού τίθεται σε κίνδυνο και η αξιοπιστία μιας διοργάνωσης υπονομεύεται. Εξίσου σημαντικό είναι ότι μια τέτοια απόφαση δημιουργεί προηγούμενο στην τρέχουσα διοργάνωση, όπου παρόμοιες καταστάσεις θα απαιτούν πλέον την ίδια αντιμετώπιση, εις βάρος του ίδιου του συναγωνισμού.

Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπημένο άθλημα στον κόσμο επειδή είναι ένα όμορφο παιχνίδι, και χαίρει εμπιστοσύνης επειδή παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Μια διοργάνωση δεν είναι ποτέ εντελώς απομονωμένη και, αν η εν λόγω διοργάνωση είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει τη δύναμη να επιφέρει θετικές ή αρνητικές συνέπειες στο παιχνίδι συνολικά.

Εκφράζουμε τη δυσπιστία μας για μια τέτοια πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση».