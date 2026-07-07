Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπαίνει στην τελική του ευθεία, με τη φάση των προημιτελικών να αποκτά σιγά-σιγά ολοκληρωμένη «εικόνα».
Συγκεκριμένα, η Νορβηγία, μετά την πρόκριση επί της Βραζιλίας, θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αγγλία, η οποία δυσκολεύτηκε αλλά ξεπέρασε το εμπόδιο του Μεξικού στο «Αζτέκα».
Παράλληλα, η Γαλλία, αν και ζορίστηκε απέναντι στην Παραγουάη, πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, ενώ η Ισπανία, αφού βγήκε νικήτρια από το μεγάλο ιβηρικό ντέρμπι κόντρα στην Πορτογαλία, θα κοντραριστεί με το Βέλγιο, το οποίο συνέτριψε τις ΗΠΑ.
Οι τελευταίες θέσεις για την οκτάδα θα κριθούν από τα παιχνίδια της Τρίτης (07/07) ανάμεσα σε Αργεντινή – Αίγυπτο και Ελβετία – Κολομβία.
Από εκεί και πέρα, στον ορίζοντα… έρχονται και ορισμένες «γιγαντομαχίες». Ο πρώτος ημιτελικός θα φέρει αντιμέτωπους τους νικητές των αγώνων Γαλλία – Μαρόκο και Ισπανία – Βέλγιο, ενώ στον δεύτερο ημιτελικό ο νικητής του Νορβηγία – Αγγλία θα διασταυρωθεί με την ομάδα που θα προκύψει από τις σημερινές αναμετρήσεις.
Η φάση των προημιτελικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο:
- Γαλλία – Μαρόκο
- Νορβηγία – Αγγλία
- Ισπανία – Βέλγιο
- Αργεντινή – Αίγυπτος / Ελβετία – Κολομβία
Η φάση των ημιτελικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο:
- Γαλλία – Μαρόκο / Ισπανία – Βέλγιο
- Νορβηγία – Αγγλία / Αργεντινή – Αίγυπτος ή Ελβετία – Κολομβία