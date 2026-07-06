«Ο πρίγκιπας που δεν έγινε ποτέ βασιλιάς». Μία φράση που «ταιριάζει» ακριβώς για τον Νεϊμάρ στην πορεία του στην εθνική Βραζιλίας.

Ήρθε το «τέλος». Μπορεί να μην είχε το ιδανικό φινάλε, αλλά ο Νεϊμάρ πήρε την απόφαση να πει «αντίο» από την εθνική Βραζιλίας.

Ένα «ταξίδι» που ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια, πέρασε πολλές «δοκιμασίες», είχε όμορφες στιγμές, δυσκολίες, αλλά και πολλά ρεκόρ.

Neymar says goodbye to the Brazil National Team 💛💚



🇧🇷 All-time leading scorer (80)

🇧🇷 4x World Cup participant (2014, 2018, 2022, 2026)

🇧🇷 Copa América runner-up (2021)

🇧🇷 Olympic Gold Medal (2016)

🇧🇷 FIFA Confederations Cup (2013)

🇧🇷 Olympic Silver Medal (2012)



Where does he… pic.twitter.com/0MqfmdfrXJ — Yahoo Sports (@YahooSports) July 6, 2026

Ωστόσο, μέχρι να τελειώσει την καριέρα του ο ποδοσφαιριστής της Σάντος θα τον «συνοδεύει» και μία φράση.

«Ο πρίγκιπας που δεν έγινε ποτέ βασιλιάς», επτά λέξεις που «περιγράφουν» ακριβώς όλη την πορεία του Νεϊμάρ στη Βραζιλία.

«Ο πρίγκιπας που δεν έγινε ποτέ βασιλιάς»

Όλα ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2010. Τότε, ένα νέο «διαμάντι» της «σελεσάο» ξεκίνησε το «ταξίδι» του.

Το όνομά του: Νεϊμάρ. Τα όσα είχε κάνει παρά τη νεαρή του ηλικία ήτραν τρομερά, είχε γίνει γνωστός σε όλον τον πλανήτη, αλλά εμφανιζόταν πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο.

Η πρώτη του «παράσταση» ήταν με τις ΗΠΑ στο Σιάτλ και στο MetLife Stadium. Σε μία «αφετηρία» που είχε γκολ.

Η πρώτη μεγάλη «ραψωδία» του Νεϊμάρ, ωστόσο, ήρθε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014. Ήταν ο ηγέτης της ομάδας του, αλλά όλα πήγαν να τελειώσουν άδοξα στα προημιτελικά με την Κολομβία.

Ένας τραυματισμός πήγε να «σβήσει» άδοξα την καριέρα του, για χάρη της Βραζιλίας. «Παρών» και στα Μουντιάλ του 2018 και 2022, σκοράροντας από δύο γκολ, αλλά χωρίς να έχουν… αντίκρισμα.

Για -περίπου- μία τριετία ο Νεϊμάρ δεν είχε «εμφανιστεί» με τα χρώματα της πατρίδας του, καθώς οι πολλοί τραυματισμοί είχαν φέρει «προαναγγείλει» τη… δύση της καριέρας του.

Παρ’ όλα αυτά, ο παίκτης της Σάντος «μπήκε» στην αποστολή της «σελεσάο», ακόμα και αν ήταν τραυματίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Πάλεψε», δούλεψε, ώστε να παίξει για την εθνική του. Στο φετινό Μουντιάλ ήταν «παρών» για 37 λεπτά. Φαινόταν ότι ήταν εκτός ρυθμού, αλλά ήταν και ο άνθρωπος που «άναψε» μία μικρή… σπίθα ελπίδας, αφού σκόραρε κόντρα στη Νορβηγία (05/07, 1-2).

Σε ποιο μέρος; Και πάλι στο MetLife στο Νιου Τζέρσεϊ, εκεί όπου όλα ξεκίνησαν. Όμως, υπήρξε ενδιάμεσα μία «τρελή» περιπέτεια.

Neymar Jr. for Brazil🇧🇷:



🔸130 caps

🔸80 goals

🔸59 assists

🔸4 World Cups played

🔸9 World Cup goals

🔸Olympic gold medalist

🔸Brazil's all-time leading scorer



Scored on debut. Scored in his farewell.

Thank you, Ney! pic.twitter.com/SPPx8itRbC — EssentiallySports (@ES_sportsnews) July 6, 2026

Πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Βραζιλίας, πολλά γκολ, δεύτερος παίκτης με γκολ σε τέσσερα διαφορετικά Μουντιάλ για τη χώρα του, μετά τον Πελέ, μόνο μερικά του «κατορθώματα».

Για έναν «πρίγκιπα που δεν έγινε ποτέ βασιλιάς»…