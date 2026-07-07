Το masterclass του Ρόδρι απέναντι στην Πορτογαλία, που έθεσε τις βάσεις για την πρόκριση της Ισπανίας στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ρόδρι αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής στο παιχνίδι της Ισπανίας με την Πορτογαλία (06/07, 0-1), για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπορεί να μην είχε συμμετοχή στο «χρυσό» γκολ της ομάδας του, όμως η συνολική του παρουσία έθεσε τις βάσεις για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Ο έμπειρος χαφ ήταν σχεδόν… αλάνθαστος. Ένας πραγματικός μαέστρος στη μεσαία γραμμή της «φούρια ρόχα», που κινούσε τα νήματα με… μαθηματική ακρίβεια.

Φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο μπράτσο, ο Ρόδρι έδειξε τον δρόμο στους συμπαίκτες του, βάζοντας «φρένο» σε κάθε ελπίδα των Πορτογάλων και του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην καριέρα του σε Μουντιάλ.

🚨🏅 OFFICIAL: Rodri, Man of the Match for Spain vs Portugal. pic.twitter.com/1lCKVnhxdu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

Το masterclass του Ρόδρι

Γιατί, όμως, ο Ρόδρι ψηφίστηκε ως ο MVP της αναμέτρησης για την ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε; Ας ρίξουμε μια ματιά στους εντυπωσιακούς του αριθμούς, για να κατανοήσουμε όσα έκανε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο 30χρονος μέσος της Μάντσεστερ Σίτι αγωνίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και κατέγραψε συνολικά 106 επαφές με την μπάλα, περισσότερες από κάθε άλλον παίκτη.

Rodri vs. Portugal:



🥇 Most touches (106)

🥇 Most successful passes (87)

🥇 Joint most tackles (4)



Comfy. 🛋️ pic.twitter.com/xFCwdGrdAS — Statman Dave (@StatmanDave) July 6, 2026

Είχε 86 επιτυχημένες πάσες από τις 92 που επιχείρησε συνολικά (93%), ενώ παράλληλα είχε 1/2 μακρινές μεταβιβάσεις, αλλά και μία τελική προσπάθεια. Ακόμα, κέρδισε και τις 4 μονομαχίες που έδωσε με τους αντιπάλους του.

Όσον αφορά την αμυντική του συνεισφορά, ο Ρόδρι ήταν και πάλι κομβικός για την Ισπανία. Δήλωσε «παρών» σε 6 περιπτώσεις για την ομάδα του, ενώ επιχείρησε συνολικά 4 τάκλιν, εκ των οποίων τα 3 ήταν επιτυχημένα.

Πέραν των παραπάνω, ανέκτησε την κατοχή της μπάλας σε 7 διαφορετικές περιπτώσεις, ενώ «καθάρισε» και μία φάση για την άμυνα των Ισπανών!

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο captain της «φούρια ρόχα» είχε καταλυτική παρουσία, οδηγώντας τη χώρα του στη φάση των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν και κατέκτησε την κορυφή του κόσμου.