Βλέπει Ευρωπαίους και «τρέμει» η Βραζιλία, που είδε ξανά τον χειρότερο «εφιάλτη» της στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ!

Ακόμα μία μεγάλη «έκπληξη» στο Μουντιάλ. Η Βραζιλία αποχαιρετά τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής από τους «16» της διοργάνωσης!

Η «σελεσάο» έπεσε «θύμα» της τρομερής παρέας του Έρλινγκ Χάαλαντ, με τη Νορβηγία να φτάνει στα προημιτελικά, μόλις στην τέταρτη συμμετοχή της στον θεσμό.

Σε ένα αποτέλεσμα που έκανε «θόρυβο» σε όλο τον πλανήτη, καθώς η Βραζιλία έμεινε εκτός των «8» έπειτα από 36 ολόκληρα χρόνια!

Με τους Ευρωπαίους να έχουν βρει το «κουμπί» της, καθώς είναι «υπεύθυνοι» για τους τελευταίους έξι αποκλεισμούς της. Κι όμως, αφού όταν η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι «βλέπει» ομάδα από τη «Γηραιά Ήπειρο» στα νοκ-άουτ «τρέμει»…

🇧🇷 END OF AN ERA.



💔 Brazil fails to reach the World Cup quarterfinals for the FIRST TIME since 1990.



🏟️ They made the last 8 in 8 straight tournaments:

🏆 1994 → Champions

🥈 1998 → Runners-up

🏆 2002 → Champions

❌ 2006 → Quarterfinals

❌ 2010 → Quarterfinals

❌ 2014 →… pic.twitter.com/22DrtCGqwW — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 5, 2026

Οι Ευρωπαίοι παίρνουν… άριστα απέναντι στη Βραζιλία

Η «σελεσάο» έχει να ζήσει μία μεγάλη επιτυχία από το μακρινό 2002, όταν και κατέκτησε το τρόπαιο, απέναντι στη Γερμανία. Από τότε, το μέλλον της σαν να έχει… καθοριστεί, αφού όποτε βρίσκει χώρα από την Ευρώπη στα νοκ-άουτ μπαίνει και ένα «στοπ»!

Το 2006 ήταν η Γαλλία που είχε αποκλείσει την -τότε- παγκόσμια πρωταθλήτρια στα προημιτελικά, χάρη στο γκολ του Τιερί Ανρί.

Έπειτα από μία 4ετία η Βραζιλία έμεινε εκτός και πάλι στη φάση των «8», μόνο που ο «θύτης» της ήταν η Ολλανδία.

Οι «οράνιε» είχαν καταφέρει να πανηγυρίσουν μία τεράστια πρόκριση, αφού παρά το γκολ που δέχτηκαν από νωρίς, είχαν ανατρέψει την κατάσταση, με τον Γουέσλεϊ Σνάιντερ να σκοράρει δύο φορές!

Brazil have been knocked out by European opposition in each of the last six World Cup tournaments:



◉ 0-1 vs. France (2006)

◉ 1-2 vs. Netherlands (2010)

◉ 1-7 vs. Germany (2014)

◉ 1-2 vs. Belgium (2018)

◉ 2-4 on pens vs. Croatia (2022)

◉ 1-2 vs. Norway (2026)



It's their… pic.twitter.com/GHyNYQgifi — Squawka (@Squawka) July 5, 2026

Το 2014 ήρθε ο πιο οδυνηρός αποκλεισμός στην ιστορία της Βραζιλίας. Στη διοργάνωση που έγινε στο «σπίτι» της έφτασε μέχρι τα ημιτελικά.

Εκεί συνάντησε τη -μετέπειτα- παγκόσμια πρωταθλήτρια, που δεν της «χαρίστηκε» και την κέρδισε με το «βαρύ» 7-1! Σε ένα από τα πιο αξέχαστα ματς που έχουν γίνει ποτέ στον θεσμό.

Brazil has never been the same ever since💔 pic.twitter.com/BJLplmDR5s — J☔ (@Shadygize) July 5, 2026

Μάλιστα, η Βραζιλία είχε «χάσει» και την τρίτη θέση, αφού ηττήθηκε από την Ολλανδία στον μικρό τελικό.

Το 2018 ήταν η εκπληκτική «φουρνιά» του Βελγίου που έβαλε «φρένο» στη «σελεσάο», μιας και την είχε κερδίσει στα προημιτελικά! Ακριβώς στην ίδια φάση αποκλείστηκε η χώρα της Λατινικής Αμερικής και το 2022 στο Κατάρ.

Ποια ομάδα ήταν αυτή τη φορά που την «πέταξε» εκτός;

Brazil World Cup finishes since winning in 2002:



2006 – Loss vs. 🇫🇷 in QFs

2010 – Loss vs. 🇳🇱 in QFs

2014 – Loss vs. 🇩🇪 in SFs

2018 – Loss vs. 🇧🇪 in QFs

2022 – Loss vs. 🇭🇷 in QFs

2026 – Loss vs. 🇳🇴 in Round of 16



European teams have had their number 😳 pic.twitter.com/5I4LiZE3Qc — DraftKings (@DraftKings) July 5, 2026

Η Κροατία στη διαδικασία των πέναλτι, για να έρθει η Νορβηγία στη φετινή «έκδοση» της διοργάνωσης!

Δηλαδή, η Βραζιλία μετράει 6/6 αποκλεισμούς και έναν χαμένο μικρό τελικό, όποτε αντιμετωπίζει Ευρωπαίους, ενώ με χώρες από άλλη Ήπειρο μετράει 7/7 προκρίσεις, από το 2006 και έπειτα!

Μάλλον, οι ομάδες από τη «Γηραιά Ήπειρο» έχουν βρει τον «κρυπτονίτη» της «σελεσάο»…