Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι ασταμάτητος, σκοράρει κατά ριπάς και γράφει ήδη ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δεν αντιδρά, δεν πανηγυρίζει, σχεδόν δεν… ανοιγοκλείνει τα μάτια του. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκοράρει πια με μαθηματική ακρίβεια και οδήγησε τη χώρα του σε μία ιστορική πρόκριση στις οκτώ καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Βραζιλιάνοι δεν μπόρεσαν να βάλουν «στοπ» στο θωρηκτό των «Βίκινγκ». Δεν ήταν ούτε οι πρώτοι, ούτε οι τελευταίοι άλλωστε, που είδαν τον «οδοστρωτήρα» της Μάντσεστερ Σίτι να περνά από πάνω τους.

Ωστόσο, αυτό που έχει καταφέρει ο Χάαλαντ στα τελευταία του παιχνίδια με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του μοιάζει «εξωγήινο». Στο παιχνίδι με τη Βραζιλία, για τη φάση των «16» του Μουντιάλ, σκόραρε για 14ο διαδοχικό ματς, φορώντας το εθνόσημο στο στήθος!

Μάλιστα, έπειτα από την «ντοπιέτα» κόντρα στη «Σελεσάο» έφτασε συνολικά τα 27 γκολ, αποκλειστικά σε αυτό το σερί των 14 αγώνων! Μόλις σε 6 εξ αυτών έμεινε αποκλειστικά στο ένα τέρμα.

Erling Haaland has scored in 14 STRAIGHT GAMES for Norway. In those games, he's scored 27 goals.



An average of nearly two goals a game 🤯 pic.twitter.com/42sSErvBwP — ESPN FC (@ESPNFC) July 5, 2026

Ο 26χρονος επιθετικός έχει φτάσει ήδη σε μυθικά επιτεύγματα. Στο πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, άλλωστε, βρίσκεται στο «κυνήγι» του βραβείου για τον κορυφαίο σκόρερ της φετινής διοργάνωσης. Μέχρι στιγμής, έχει σημειώσει 7 γκολ, ακριβώς όσα μετρούν ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέσι.

Από εκεί και πέρα, όμως, αξίζει να σταθούμε και σε ένα άλλο ιστορικό επίτευγμα που κατάφερε να προσθέσει ο Χάαλαντ στο ήδη… πλούσιο βιογραφικό του.

1 – This is the first time in World Cup history that three different players have scored 7+ goals in a single edition of the tournament



🇫🇷 Kylian Mbappé: 7 goals

🇦🇷 Lionel Messi: 7 goals

🇳🇴 Erling Haaland: 7 goals



Legendary. pic.twitter.com/gc0ssTJVmU — OptaJoe (@OptaJoe) July 5, 2026

Συγκεκριμένα, ο Νορβηγός «killer» έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει 7 γκολ, στην πρώτη του συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, από το μακρινό 1974!

Τότε, στη διοργάνωση που είχε λάβει χώρα στη Δυτική Γερμανία, ο Λάτο είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο, σταματώντας σε ισάριθμα τέρματα.

Μία τετραετία πιο πριν, το 1970 στο Μεξικό, ο Γκερντ Μίλερ είχε σταματήσει στα 10 γκολ, πετυχαίνοντας ένα λιγότερο από τον Σάντορ Κόκσις, ο οποίος στο ντεμπούτο του σε Μουντιάλ είχε σημειώσει 11 γκολ.

Φυσικά, η πρωτιά στη συγκεκριμένη λίστα ανήκει στον Ζιστ Φοντέν, με τον Γάλλο να σκοράρει 13 φορές στην «παρθενική» του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο, το 1958.

👑 | Debut World Cup for the ages



Players who have scored 7+ goals in their first World Cup tournament:



🇦🇷 Guillermo Stábile (8 ⚽️ in 1930)

🇧🇷 Ademir de Menezes (8 ⚽️ in 1950)

🇭🇺 Sándor Kocsis (11 ⚽️ in 1954)

🇫🇷 Just Fontaine (13 ⚽️ in 1958)

🇵🇹 Eusébio (9 ⚽️ in 1966)

🇩🇪 Gerd… pic.twitter.com/ImuawsmNZg — Sofascore Football (@Sofascore) July 5, 2026

Μένει να φανεί εάν απέναντι στους Άγγλους, στη φάση των προημιτελικών (12/07, 0:00), ο Νορβηγός επιθετικός θα μπορέσει να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την επίδοσή του.

Το μόνο σίγουρο είναι πως τίποτα δεν θεωρείται αδύνατο για τον «εξωγήινο» Χάαλαντ.