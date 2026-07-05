Το Μαρόκο έγινε η πρώτη ομάδα που «κλείδωσε» τα προημιτελικά του Μουντιάλ, με τον Αζεντίν Ουναΐ να κάνει τρομερά πράγματα!

Η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη θέση της στα προημιτελικά του Μουντιάλ ήταν το Μαρόκο.

Οι Αφρικανοί για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση έδειξαν πως έχουμε να κάνουμε με μία τρομερή ομάδα που μπορεί να φτάσει πολύ μακριά.

Στους «16» το «εμπόδιο» του Καναδά (04/07, 0-3) μόνο εύκολο δεν ήταν. Ωστόσο, υπήρχε ο Αζεντίν Ουναΐ, που με μία μοναδική «παράσταση» έκανε τα πάντα πιο εύκολα!

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν σε τρομερή κατάσταση, όντας ο πρωταγωνιστικής για την ομάδα του, αλλά και ο ποδοσφαιριστής που «ξεκλείδωσε» το ματς.

As the breakout star in the Morocco team that reached the semi-finals, Azzedine Ouniah became a transfer gossip column fixture.



Barcelona were linked with him. He ultimately moved from Angers to Marseille in the January transfer window but despite an electric debut when he came… pic.twitter.com/1GL5jqthlV — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 5, 2026

Η «παράσταση» του Ουναΐ σε αριθμούς

Αρχικά, ο παίκτης της Τζιρόνα έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 87 λεπτά γράφοντας μία ξεχωριστή «ραψωδία».

Είχε συνολικά 66 επαφές με την μπάλα, με 3/2 επιτυχημένες ντρίμπλες, τέσσερα κερδισμένα φάουλ, αλλά και 75% ευστοχία στις μεταβιβάσεις του (33/44).

Μάλιστα, η μία εξ αυτών ήταν πάσα-κλειδί, ενώ δημιούργησε και μία μεγάλη ευκαιρία.

Την ίδια ώρα, είχε μία απομάκρυνση της μπάλας, ενώ δύο φορές «κέρδισε» πίσω την κατοχή για την ομάδα του, ενώ στις μονομαχίες αποδείχτηκε «σκληρό καρύδι», καθώς μέτρησε 6/13 κερδισμένες!

Φυσικά, αυτό που «έκλεψε» την παράσταση ήταν τα δύο τέρματα που πέτυχε, καθώς στο 50’ και στο 82’ με δύο άψογα τελειώματα έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του.

💥🇲🇦 OFFICIAL: Azzedine Ounahi, Man of the Match for Morocco vs Canada. pic.twitter.com/MIcARiCA62 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2026

Στο τέλος της αναμέτρησης είχε συνολική βαθμολογία 9.00 στο Sofascore, ενώ παρέλαβε και το βραβείο του MVP!

Σε μία πραγματικό masterclass από τον Αζεντίν Ουναΐ που έφερε και την πρόκριση για το Μαρόκο στα προημιτελικά.