Ο Τζόρνταν Χέντερσον υπέστη έναν απίστευτο τραυματισμό, καθώς χτύπησε στο χέρι πέφτοντας από διαφημιστική πινακίδα, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών!

Μια σπουδαία πρόκριση για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγύρισε η Αγγλία, η οποία κατάφερε να αποδράσει με τη νίκη (06/07, 3-2) από την έδρα του Μεξικού. Στο τέλος, όμως, δέχθηκε ένα «πλήγμα» από το… πουθενά με τον Τζόρνταν Χέντερσον.

Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των παικτών του Τόμας Τούχελ μαζί με τους φιλάθλους τους μετά το σφύριγμα της λήξης επιφύλασσαν μια δυσάρεστη έκπληξη για τον έμπειρο μέσο.

Ο 36χρονος διεθνής, στην προσπάθειά του να πηδήξει πάνω από μια διαφημιστική πινακίδα για να επιστρέψει στο χορτάρι, έχασε την ισορροπία του και έπεσε άσχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί να αποχωρήσει με φορείο.

Το γεγονός του τραυματισμού επιβεβαίωσε και ο συμπαίκτης του, Νταν Μπερν, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμα γνωστή η σοβαρότητα της κατάστασής του.

«Δεν είναι καλό σημάδι. Έχουμε ήδη έναν αμυντικό (Κουάνσα) με κόκκινη κάρτα και τώρα τον Τζόρνταν, που έπεσε και τραυματίστηκε στον καρπό. Δεν φαίνεται καλό», ανέφερε ο Τόμας Τούχελ μιλώντας για το συγκεκριμένο περιστατικό.

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