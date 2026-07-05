O Kιλιάν Εμπαπέ σκόραρε ξανά, «έστειλε» τη Γαλλία στα προημιτελικά του Μουντιάλ και «ισοφάρισε» τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με ένα «αλλά»!

H Γαλλία είναι και πάλι στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Κανείς θα περίμενε πως θα πάρει πιο εύκολα την πρόκριση απέναντι στην Παραγουάη (05/07, 0-1), αλλά αυτό δεν έγινε.

Η ομάδα της Λατινικής Αμερικής αποδείχτηκε… σκληρό καρύδι και έμεινε «ζωντανή», μέχρι και τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Όμως, ο Κιλιάν Εμπαπέ φώναξε ξανά «παρών». Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν εύστοχος από τα 11 βήματα και σκόραρε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης που ήταν «χρυσάφι».

Την ίδια ώρα, απέδειξε πως όταν έχουμε Παγκόσμιο Κύπελλο «σεληνιάζεται». Και πόσω μάλλον, όταν μιλάμε για τη νοκ-άουτ φάση, καθώς μπόρεσε να «ισοφαρίσει» τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με ένα μεγάλο «αλλά»!

Η πρώτη φορά που είδαμε τον Κιλιάν Εμπαπέ να παίζει σε Μουντιάλ ήταν το 2018 στη Ρωσία.

Στα νοκ-άουτ, αφού ήταν φανταστικός στη φάση των «16» και σκόραρε δύο φορές κόντρα στην Αργεντινή. Φυσικά, «έκλεισε» και με τον καλύτερο τρόπο τη διοργάνωση, αφού και στον τελικό με την Κροατία είχε σκοράρει μία φορά.

Most knockout round goals scored in World Cup history:



◉ 11 – Kylian Mbappé

◎ 8 – Leonidas

◎ 8 – Ronaldo Nazario



The Frenchman extends his lead at the top of the charts. 🚀 pic.twitter.com/pXIwuiL87Y — Squawka (@Squawka) July 4, 2026

Το 2022 στο Κατάρ και πάλι «μίλησε» στους «ίδιους αγώνες». Όμως, αυτή τη φορά είχε δύο γκολ στους «16» με την Πολωνία, αλλά και χατ-τρικ στον τελικό με την Αργεντινή, παρότι δεν πήρε το τρόπαιο!

Και φέτος έχει πάρει ήδη «φωτιά», αφού στα νοκ-άουτ «οδηγεί» τη Γαλλία. Κόντρα στη Σουηδία (01/07, 3-0) βρήκε δίχτυα δύο φορές!

Τι σημαίνει αυτό; Ότι έχει ήδη 11 τέρματα στη νοκ-άουτ φάση, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει τον ίδιο αριθμό σε όλα τα ματς!

Μία «τρελή ισοφάριση» που ελάχιστοι θα περίμεναν ότι θα δούμε ποτέ…