Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινάει γι’ αυτό και το Ole.gr σάς υπενθυμίζει τους «Έλληνες» ποδοσφαιριστές που θα δηλώσουν «παρών» στη διοργάνωση!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινά. Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την πρώτη «σέντρα» της διοργάνωσης.

Σε ένα γεγονός που κάθε ποδοσφαιρόφιλος περιμένει τέσσερα ολόκληρα χρόνια, για να το δει!

The greatest show in the world is ready. Are you? 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026

Μπορεί η Ελλάδα να μην μπόρεσε να πάρει την πρόκριση στην τελική φάση, αλλά υπάρχουν αρκετοί εκπρόσωποι της Stoiximan Super League!

Για την ακρίβεια, 12 διαφορετικοί παίκτες που παίζουν στο πρωτάθλημα της χώρα μας θα δηλώσουν «παρών» στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Lighting up the night sky in Mexico City for the #FIFAWorldCup ✨#NovaSkyStories pic.twitter.com/K3uW3iw2Y1 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026

Ορμπελίν Πινέδα – Χόρχε Σάντσες (Μεξικό)

Θα ξεκινήσουμε με το Μεξικό που έχει αναλάβει ένα μέρος της διοργάνωσης. Στο δυναμικό του έχει και έναν «Έλληνα», με τον Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ να είναι στις κλήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Και προφανώς, ο μέσος της «Ένωσης» θα είναι και στο εναρκτήριο ματς της διοργάνωσης. Μαζί του θα έχει και παρέα, αφού και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ έχει ταξιδέψει για τη μεγάλη διοργάνωση!

Φραντζί Πιερό (Αϊτή)

Στον τρίτο όμιλο του τουρνουά έχουμε τον επόμενο «Έλληνα». Ο Φραντζί Πιερό, μετά από έναν εξάμηνο δανεισμό στη Ρίζεσπορ επιστρέφει στην ΑΕΚ.

Και αναμένεται να είναι ένα από τα βασικά «γρανάζια» της Αϊτής, στον πολύ δύσκολο όμιλο που έχει μπροστά της.

Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Μαρόκο)

Στον ίδιο όμιλο και αντίπαλός του θα είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού. Ο Μαροκινός θα προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα του, στην προσπάθειά της να συνεχίσει την πολύ καλή πορεία που είχε και στο προηγούμενο Μουντιάλ.

Τζερεμί Αντονίσε (Κουρασάο)

Πάμε σε μία μεγάλη «έκπληξη». Το Κουρασάο, ένα μικρό νησάκι της Καραϊβικής κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του να προκριθεί στην τελική φάση!

Μαζί του θα υπάρχει και ένας «Έλληνας», αφού ο Τζερεμί Αντονίσε της Κηφισιάς θα ζήσει τη μεγάλη στιγμή!

Μοϊσές Ραμίρες (Εκουαδόρ)

Αντίπαλός του στον πέμπτο όμιλο θα είναι και ένας συμπαίκτης του την ομάδα των Βορείων Προαστείων! Ο Μοϊσές Ραμίρες έχει ακολουθήσει την εθνική ομάδα του Εκουαδόρ, και θα περιμένει την ευκαιρία στην τελική φάση.

Μεχντί Ταρέμι (Ιράν)

Μπορεί πολλά να «ακούστηκαν», αλλά τελικά το Ιράν θα είναι «παρών» στο μεγάλο ραντεβού. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για τον Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού, που έχει επιλεγεί για την τελική αποστολή.

Φακούντο Πελίστρι (Ουρουγουάη)

Η μοναδική «εκπροσώπηση» του Παναθηναϊκού θα είναι στην Ουρουγουάη. Ο Φακούντο Πελίστρι, παρά το ότι είχε μία σεζόν με αρκετούς τραυματισμούς, θα είναι κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ώστε να βοηθήσει την ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα.

Γκαέλ Κακουτά – Σαμουέλ Μουτουσαμί – Ντιλάν Μπατουμπισινγκά (Λ.Δ. Κονγκό)

Η ομάδα με τη μεγαλύτερη «εκπροσώπηση» από την Ελλάδα είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Οι Αφρικανοί δεν θα έχουν ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά τρεις παίκτες που έπαιζαν τη φετινή σεζόν στη Stoiximan Super League.

Ο λόγος για τους Σαμουέλ Μουτουσαμί, Ντιλάν Μπατουμπισινγκά και Γκαέλ Κακουτά, με τους δύο τελευταίους το μέλλον τους να είναι στον «αέρα», μετά τον υποβιβασμό της ΑΕΛ.

Μπάμπα (Γκάνα)

Τελευταίος «Έλληνας» της λίστας και ανήκει στην Γκάνα. Ο Μπάμπα του ΠΑΟΚ θα είναι κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ενώ το συμβόλαιό του φτάνει στο τέλος του σε λίγες ημέρες.