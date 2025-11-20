Τι και αν ο προπονητής της δεν έχει «πατήσει» ποτέ στη χώρα; Η Αϊτή πήρε την πρόκριση στο Μουντιάλ, γράφοντας μία «τρελή» ιστορία!

Κάλλιστα, θα μπορούσαμε να πούμε πως μιλάμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο των «εκπλήξεων». Η αύξηση των ομάδων από 32 σε 48 έχει κάνει το όνειρο να μοιάζει πιο εφικτό, για πολλές χώρες.

Ποιος θα περίμενε πως το Κουρασάο θα δηλώσει «παρών»; Ποιος είχε υπολογίσει το Ουζμπεκιστάν;

Για να μην «ελπίζει» το Κόσοβο; Και φτάνουμε και στην Αϊτή του Φραντζί Πιερό. Ναι μεν, μία χώρα, που έχει συμμετάσχει ξανά στη μεγάλη διοργάνωση, αλλά είχε να ζήσει το συναίσθημα της πρόκρισης εδώ και 51 χρόνια, όταν και έπαιξε στο μοναδικό της Μουντιάλ.

Ωστόσο, ποιο είναι το πιο «παράδοξο» της υπόθεσής της; Ότι ο προπονητής δεν έχει πάει ποτέ στη χώρα της Καραϊβικής! Κι όχι, δεν μιλάμε για «ανέκδοτο»!

«Προπονητής εξ αποστάσεως»

Το 2010 έλαβε χώρα ένας καταστροφικός σεισμός και έκτοτε η Αϊτή είναι σε αναταραχή. Αρκετές ένοπλες συμμορίες είναι σε διαρκή σύγκρουση με τις Αρχές, ενώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολλή φτώχεια στη χώρα.

Πολλοί άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ αρκετές είναι οι δολοφονίες, οι βιασμοί, οι απαγωγές και οι λεηλασίες.

Για αυτό και πολλοί ταξιδιώτες έχουν ενημερωθεί και τους γίνεται σύσταση, ώστε να μην ταξιδέψουν στη χώρα. Για αυτό και η Αϊτή παίζει τους εντός έδρας αγώνες της στο Κουρασάο. Δηλαδή, περίπου 800 χλμ. μακριά από το «σπίτι» της.

Imagine taking a country to World Cup qualification WITHOUT EVER VISITING! 😳🇭🇹



Sebastian Migne isn’t able to step foot in Haiti due to ongoing conflict in the country that has forced 1.3M people to leave their homes…



It also means they play their “home” fixtures 500 miles… pic.twitter.com/mXwgcMaTyC — Sleeper Football (@SleeperFooty) November 19, 2025

Ο Σεμπαστιάν Μινιέ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας τον περασμένο Μάρτιο. Όμως, μέχρι και σήμερα, δεν έχει πάει στο νησί της Καραϊβικής.

Πώς έχει ενημερωθεί ο ίδιος για τους παίκτες; Όπως είχε δηλώσει στο «France Football» ηγείται της ομάδας εξ αποστάσεως και είναι συνεχώς στο τηλέφωνο!

Ποιος να του το έλεγε, ότι σε λίγο καιρό θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, χωρίς να έχει επισκεφτεί τη χώρα την οποία προπονεί.

Πραγματικά, από τα πιο «παράδοξα» πράγματα στο ποδόσφαιρο.

Selekcjoner 🇭🇹 Haiti dokonał cudu, nigdy nie będąc w kraju który prowadzi awansował na ⚽ Mundial.



Haiti po raz pierwszy od ponad 50. lat zagra na Mundialu, a niezwykłym jest fakt że Francuz Sebastien Migne który prowadzi reprezentację, nigdy nie był w kraju którego jest… pic.twitter.com/BYbrr1O7fe — Flashscore.pl (@FlashScorePL) November 20, 2025

Αναλυτικά, τι είχε πει ο Σεμπαστιάν Μινιέ:

«Είναι αδύνατο να πάω στην Αϊτή επειδή είναι πολύ επικίνδυνο. Συνήθως ζω στις χώρες όπου εργάζομαι, αλλά δεν μπορώ στην Αϊτή. Δεν υπάρχουν πλέον διεθνείς πτήσεις.

Πήρα πληροφορίες για τους παίκτες από ανθρώπους της ομοσπονδίας και ηγούμαι της ομάδας εξ αποστάσεως».