Mία μεγάλη «βόμβα» από την ΑΕΛ, μιας και ανακοίνωσε τον ποδοσφαιριστή που είχε αποθεώσει όσο κανέναν άλλον ο Εντέν Αζάρ!

Σε μία μεγάλη κίνηση προχώρησε η ΑΕΛ, που έφερε στην Ελλάδα τον Γκαέλ Κακουτά! Ναι τον ποδοσφαιριστή, που πριν από περίπου μία 20ετία η Τσέλσι τον είχε αγοράσει, όταν ακόμα ήταν έφηβος.

Τα χρόνια έχουν περάσει και πλέον, μιλάμε για έναν παίκτη, που έχει γυρίσει από πολλές ομάδες και στα 34 του πρόσθεσε και τη χώρα μας στο βιογραφικό του.

Η αλήθεια είναι πως, όταν ήταν μικρός σε ηλικία, είχαν «ακουστεί» πολλά για εκείνον.

Όλοι περίμεναν μία τρομερή καριέρα, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να δείξει τα όσα πίστευαν οι περισσότεροι. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Εντέν Αζάρ! Άλλωστε, αρκεί να θυμηθούμε τι είχε πει.

«Ο πιο ταλαντούχος»

Όλοι γνωρίζουμε τον Βέλγο «σταρ», που έκανε φανταστικά πράγματα με τη φανέλα της Τσέλσι.

Έχει παίξει με τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές, με τόσα μεγάλα ονόματα. Οι Φρανκ Λάμπαρντ, Λούκα Μόντριτς, Καρίμ Μπενζεμά είναι μονάχα μερικοί εξ αυτών!

Ωστόσο, ο Εντέν Αζάρ δεν διάλεξε κανέναν εξ αυτών. Σε συνέντευξή του, που είχε δώσει σε ένα κανάλι στο YouTube είχε τονίσει πως αν μιλάμε αποκλειστικά για ταλέντο, έχει ξεκάθαρο το Νο.1 στο μυαλό του.

Ποιο όνομα αποφάσισε να «δώσει»; Αυτό του Γκαέλ Κακουτά! Kι όμως, οι δύο τους μπορεί να μην ήταν ποτέ την ίδια ώρα σε αγωνιστικό χώρο σε επίσημο ματς. Ωστόσο, είχαν «συναντηθεί» στις προπονήσεις της Τσέλσι.

Ο Εντέν Αζάρ είχε μείνει «άφωνος», με τις δυνατότητες του ποδοσφαιριστή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και φρόντισε να μας το δείξει σε μία απλή του συνέντευξη!

Άλλωστε, μόνο «μικρό» γεγονός δεν είναι να ζητούν να ονομάσει το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει συνυπάρξει μαζί του και να λέει τον νυν παίκτη της ΑΕΛ.

Δείτε την απάντηση του Εντέν Αζάρ στο παρακάτω βίντεο στο 49:35: