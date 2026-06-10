Ο Γιαν Ντιομαντέ έκανε ΤΡΟΜΕΡΑ πράγματα τη φετινή σεζόν και ανάγκασε το Transfermarkt να «τρελαθεί», δίνοντάς του μία ΜΥΘΙΚΗ άνοδο στην «τιμή» του!

Γιαν Ντιομαντέ, ένα όνομα και ένας ποδοσφαιριστής έκανε το μεγάλο «μπαμ» τη φετινή σεζόν!

Η σεζόν του στη Λειψία ήταν τρομερή, καθώς σε συνολικά 33 αναμετρήσεις είχε 13 γκολ και 10 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις.

Το όνομά του ήδη «παίζει» πάρα πολύ δυνατά για μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης, αφού πολλά δημοσιεύματα τον «συνδέουν» με τη Λίβερπουλ.

Die Ivory Boys und unser 💎 sind angekommen 👀🇨🇮



Nur noch eine Woche bis zum Start … ⏳🔥#WorldCup2026 #Diomande pic.twitter.com/EmD6dLJ6P1 — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 8, 2026

Γεγονός, που αποδεικνύει από μόνο του, ότι μιλάμε για έναν πολύ ικανότατο παίκτη που δεν έχει «κλείσει» καλά-καλά τα 20 έτη εν ζωή.

Η αλήθεια είναι πως το scouting της Λειψίας παίρνει «άριστα». To περασμένο καλοκαίρι έδωσε 20.000.000 ευρώ για να τον κάνει δικό της από τη Λεγανές.

Και μέσα σε έναν χρόνο έχει δει την «τιμή» του να «ΕΚΤΟΞΕΥΕΤΑΙ». Κι όμως, αφού η πορεία του στο Transfermarkt είναι ΜΥΘΙΚΗ και πολύ δύσκολα τη συναντάμε.

🚨 Liverpool make contact with RB Leipzig as Yan Diomande pursuit steps up. #LFC currently in strongest position on player side if 19yo winger moves – #RBLeipzig determined not to sell. #PSG interest remains firm but less advanced at present @TheAthleticFC https://t.co/dt64tbgGNo — David Ornstein (@David_Ornstein) June 4, 2026

Όταν έγινε η μεταγραφή του Γιαν Ντιομαντέ ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε χρηματιστηριακή αξία ΜΟΝΑΧΑ στο 1.500.000 ευρώ.

Δηλαδή, πριν από ακριβώς έναν χρόνο τέτοια εποχή η «τιμή» του ήταν πάρα πολύ μακριά από τα οκταψήφια ποσά.

Ωστόσο, ήρθε η «έκρηξή» του πάρα πολύ γρήγορα! Δώδεκα μήνες αργότερα, όποιος κάνει μία γρήγορη βόλτα στο προφίλ του Ιβοριανού ποδοσφαιριστή θα δει πως η «τιμή» του είναι στα 90.000.000 ευρώ!

🚨💣 EXCL | Yan #Diomande is now Liverpool’s top target to replace Mo Salah, with the move approved by all #LFC decision-makers.



Concrete talks are ongoing with his new representatives at Roc Nation Sports, although no agreement has been reached yet and the clubs have not… pic.twitter.com/cRbqEqRcBt — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 20, 2026

Τι σημαίνει αυτό; Ότι είχε μέσα σε έναν χρόνο μία άνοδο κατά 5.900%! Έναν αριθμό που πάρα πολύ σπάνια συναντάμε στο ποδόσφαιρο.

Παρ’ όλα αυτά, ο Γιαν Ντιομαντέ έδειξε πως τα όσα έκανε είναι ίσως και ένα μικρό «trailer» από τα όσα μπορούν να ακολουθήσουν…