Γιαν Ντιομαντέ, ένα όνομα και ένας ποδοσφαιριστής έκανε το μεγάλο «μπαμ» τη φετινή σεζόν!
Η σεζόν του στη Λειψία ήταν τρομερή, καθώς σε συνολικά 33 αναμετρήσεις είχε 13 γκολ και 10 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις.
Το όνομά του ήδη «παίζει» πάρα πολύ δυνατά για μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης, αφού πολλά δημοσιεύματα τον «συνδέουν» με τη Λίβερπουλ.
Γεγονός, που αποδεικνύει από μόνο του, ότι μιλάμε για έναν πολύ ικανότατο παίκτη που δεν έχει «κλείσει» καλά-καλά τα 20 έτη εν ζωή.
Η αλήθεια είναι πως το scouting της Λειψίας παίρνει «άριστα». To περασμένο καλοκαίρι έδωσε 20.000.000 ευρώ για να τον κάνει δικό της από τη Λεγανές.
Και μέσα σε έναν χρόνο έχει δει την «τιμή» του να «ΕΚΤΟΞΕΥΕΤΑΙ». Κι όμως, αφού η πορεία του στο Transfermarkt είναι ΜΥΘΙΚΗ και πολύ δύσκολα τη συναντάμε.
Όταν έγινε η μεταγραφή του Γιαν Ντιομαντέ ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε χρηματιστηριακή αξία ΜΟΝΑΧΑ στο 1.500.000 ευρώ.
Δηλαδή, πριν από ακριβώς έναν χρόνο τέτοια εποχή η «τιμή» του ήταν πάρα πολύ μακριά από τα οκταψήφια ποσά.
Ωστόσο, ήρθε η «έκρηξή» του πάρα πολύ γρήγορα! Δώδεκα μήνες αργότερα, όποιος κάνει μία γρήγορη βόλτα στο προφίλ του Ιβοριανού ποδοσφαιριστή θα δει πως η «τιμή» του είναι στα 90.000.000 ευρώ!
Τι σημαίνει αυτό; Ότι είχε μέσα σε έναν χρόνο μία άνοδο κατά 5.900%! Έναν αριθμό που πάρα πολύ σπάνια συναντάμε στο ποδόσφαιρο.
Παρ’ όλα αυτά, ο Γιαν Ντιομαντέ έδειξε πως τα όσα έκανε είναι ίσως και ένα μικρό «trailer» από τα όσα μπορούν να ακολουθήσουν…