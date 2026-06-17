Λιονέλ Μέσι, είσαι σίγουρα από τον πλανήτη ΓΗ; Γιατί τα όσα έκανε απέναντι στην Αλγερία (17/06, 3-0) θύμιζαν περισσότερο «εξωγήινο», σε μία βραδιά ΓΕΜΑΤΗ ρεκόρ!

«Λιονέλ Μέσι, είσαι σίγουρα από τον πλανήτη Γη;»

Όσοι είδαν την πρεμιέρα της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 σίγουρα θα είχαν αυτήν την απορία!

Οι νυν πρωταθλητές κόσμου μπήκαν «αγριεμένοι» στη νέα διοργάνωση. Κέρδισαν με 3-0 (17/06) την Αλγερία, σε ένα ματς που είχε μία και μόνο «υπογραφή».

Τι και αν σε μία εβδομάδα «σβήνει» το 39ο κεράκι της ηλικίας του; Ο Λιονέλ Μέσι μοιάζει… αγέραστος στον χρόνο!

Τα όσα έκανε απέναντι στους Αφρικανούς ήταν από άλλο… πλανήτη, καθώς μόνο άνθρωπο δεν θύμισε. Σε μία βραδιά γεμάτη από ρεκόρ, με τον παίκτη της Ίντερ Μαϊάμι να μας υπενθυμίζει, γιατί είναι ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών!

Η «ΜΥΘΙΚΗ» εμφάνιση του Μέσι στη βραδιά των ρεκόρ

Από το 2006 σταθερή παρουσία στις επιλογές της Αργεντινής. Κι όχι μόνο αυτό, αφού την τελευταία 20ετία δεν έχει «χάσει» ούτε μία μεγάλη διοργάνωση!

Σε μία αναμέτρηση που ο Λιονέλ Μέσι έγινε ο πρώτος παίκτης που συμμετέχει σε έξι διαφορετικές «εκδόσεις» του θεσμού!

Από εκεί και πέρα, μπορεί να άργησε, μπορεί να μην είχε χατ-τρικ, αλλά φρόντισε να «αλλάξει» κι αυτό! Ο «Pulga» σκόραρε τρία τέρματα σε ένα ματς Μουντιάλ για πρώτη φορά στην καριέρα του, για να γίνει ο γηραιότερος παίκτης που πετυχαίνει κάτι παρόμοιο.

Προφανώς, και τα ρεκόρ της Αργεντινής άρχισαν να… αλλάζουν όνομα, αφού ο Λιονέλ Μέσι έγινε ο γηραιότερος παίκτης της «αλμπισελέστε» σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο!

Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται απίθανα, αλλά το καλύτερο -τις περισσότερες φορές- έρχεται στο τέλος.

Ο παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι είχε έναν πολύ σημαντικό λόγο, για να «κυνηγάει» ακόμα ένα τέρμα, μετά την «ντοπιέτα» του! Κι αυτό, γιατί πλέον μιλάμε για τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση.

Ο Λιονέλ Μέσι μπόρεσε στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 να «πιάσει» τον Μίροσλαβ Κλόζε στα 16 τέρματα και πλέον «συγκατοικούν» στην κορυφή!

Τι απομένει; Ακόμα ένα τέρμα, για να έχουμε «παράδοση σκυτάλης», αν και με τα όσα μας έδειξε κόντρα στην Αλγερία (17/06, 3-0), μάλλον αυτή η στιγμή δεν αργεί…