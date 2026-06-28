Το ένα γκολ μετά το άλλο, κάθε του κίνηση μπορεί να είναι και ένα νέο ρεκόρ. Ο Λιονέλ Μέσι έχει πάρει «φωτιά» και δεν λέει να σταματήσει με τα όσα κάνει να «ζαλίζουν»!

Η Αργεντινή ήταν… αγριεμένη στους ομίλους του Μουντιάλ και «έδειξε» πως ο μόνος της στόχος είναι το back-to-back! Απέναντι σε Αυστρία και Αλγερία είχε κάνει το 2/2 και έγινε εκτεταμένο rotation απέναντι στην Ιορδανία (28/06, 1-3).

Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως στον πάγκο της ομάδας υπήρχε ο Λιονέλ Μέσι, ώστε να έχουν χρόνο συμμετοχής όλοι οι παίκτες!

Παρ’ όλα αυτά, ο ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι μπήκε στο 60ό λεπτό και είχε αρκετό χρόνο, για να «γράψει» ακόμα ένα μεγάλο ρεκόρ.

Λιονέλ Μέσι, δεν είναι αστείο

Έπειτα από 20’ στον αγωνιστικό χώρο ήρθε η ευκαιρία του, καθώς κέρδισε ένα φάουλ έξω από την περιοχή και ανέλαβε την εκτέλεση. Το αποτέλεσμα;

Η μπάλα να πάει στα δίχτυα και ο Λιονέλ Μέσι να φτάνει τα έξι γκολ στη φετινή διοργάνωση, και να σκοράρει για έβδομο συνεχόμενο ματς σε Μουντιάλ!

Κάτι που δεν είχε συμβεί στην ιστορία από κανέναν άλλον ποδοσφαιριστή του θεσμού! Ποιο είναι, όμως, το πιο απίθανο αυτού του ρεκόρ;

Αν ο «αστέρας» της Αργεντινής «διαγράψει» 21 αναμετρήσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει μέσα στη 10άδα των πρώτων σκόρερ!

Κι όμως, αφού ο Λιονέλ Μέσι στις τελευταίες δύο «εκδόσεις» του θεσμού διανύει τις καλύτερες του μέρες! Όλα είχαν «αφετηρία» τη φάση των «16» του 2022.

Τότε, η «αλμπισελέστε» απέκλεισε την Αυστραλία με τον «Pulga» να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και να ξεκινάει ένα εντυπωσιακό σερί!

💥🇦🇷 Lionel Messi breaks another record as he becomes the FIRST PLAYER EVER to score in 7 consecutive World Cup games.



Perfect free kick. 🎨 pic.twitter.com/vgWxKSV6CW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026

Ακολούθησαν ένα γκολ με Ολλανδία, Κροατία, αλλά και δύο στον μεγάλο τελικό κόντρα στη Γαλλία.

Μαζί με τα όσα κάνει τη φετινή σεζόν έφτασε έχει 11 τέρματα, ΜΟΝΟ στα τελευταία δύο Μουντιάλ. Αριθμός ικανός να τον έχει μέσα στη 10άδα των κορυφαίων σκόρερ!

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐅𝐎𝐑 𝐌𝐎𝐒𝐓 𝐆𝐎𝐀𝐋𝐒 𝐒𝐂𝐎𝐑𝐄𝐃 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐎𝐔𝐓𝐒𝐈𝐃𝐄 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐎𝐗



Messi scores his 6th goal from outside the box and surpasses Rivelino's record of 5 goals. pic.twitter.com/2hMHJj0b53 — 433 (@433) June 28, 2026

Κι όμως, αφού «ισοβαθμεί» με τους Χάρι Κέιν, Σάντος Κόσιτς, Γιούργκεν Κλίσμαν στις θέσεις 8-10. Ακόμα και αν «διαγράψει» 22 εμφανίσεις του στη διοργάνωση.

Και ποιος ξέρει; Η συνέχεια μπορεί να είναι το ίδιο εντυπωσιακή. Έτσι και αλλιώς, ο Λιονέλ Μέσι έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές πως είναι ο: άνθρωπος των μεγάλων βραδιών.