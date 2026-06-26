Το Εκουαδόρ είναι και με τη… βούλα στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ «αντιγράφοντας» την Ελλάδα, σε δύο πορείες που έχουν πολλά «κοινά σημεία»!

Όλο το Εκουαδόρ πανηγυρίζει. Mπορεί πολλοί να περιμέναν ότι θα πάρει άνετα την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ.

Παρ’ όλα αυτά, «ζορίστηκε» αρκετά. Έπαιξε με τη «φωτιά», αλλά στο τέλος μπόρεσε να «κλειδώσει» τα νοκ-άουτ, έστω και μέσα τη νέα διαδικασία των τρίτων καλύτερων.

Στην πρεμιέρα είχε ηττηθεί με ένα γκολ στο φινάλε, αφού ο Αμάντ Ντιαλό είχε «υπογράψει» τη νίκη της Ακτής Ελεφαντοστού (15/06, 1-0).

Παρ’ όλα αυτά, η μεγάλη «ζημιά» έγινε στη δεύτερη αγωνιστική. Απέναντι στο Κουρασάο (21/06, 0-0) ήταν το μεγάλο φαβορί για τη νίκη.

Δημιούργησε ευκαιρίες, όμως, ο Ελόι Ρουμ πραγματοποίησε την εμφάνιση της ζωής του και κράτησε το… μηδέν.

Όλα έδειχναν ότι το Εκουαδόρ θα είναι εκτός της επόμενης φάσης, αφού η τελευταία αγωνιστική είχε για αντίπαλο τη Γερμανία (25/06, 2-1).

Μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ, αλλά δεν τα έβαλε κάτω, πίεσε και πέτυχε την ανατροπή, για να πάρει την πρόκριση!

Κι όλα αυτά, με έναν τρόπο που είχε να συμβεί από το 2014 και την Ελλάδα! Τι ακριβώς εννοούμε;

Οι δύο ομάδες είχαν πολλά «κοινά σημεία». Η Εθνική ξεκίνησε με ήττα στη διοργάνωση της Βραζιλίας, έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία με την Ιαπωνία, ενώ τελευταία αγωνιστική κέρδισε την Ακτή Ελεφαντοστού!

Ό,τι ακριβώς έγινε και με το Εκουαδόρ που είχε ήττα, ισοπαλία και νίκη με ανατροπή στο φινάλε.

Παρ’ όλα αυτά, η μεγαλύτερη ομοιότητα έχει να κάνει με τα γκολ. Το Εκουαδόρ είχε μείνει «άσφαιρο» στα πρώτα δύο ματς. Πότε είχε γίνει πρόκριση από ομάδα χωρίς γκολ σε 180 λεπτά;

Από το 2014 και την Ελλάδα! Όμως, 12 χρόνια αργότερα το νέο format έδωσε την ευκαιρία στον Ισημερινό να πετύχει κάτι που δεν βλέπουμε πολύ συχνά…