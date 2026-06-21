Ο Ελόι Ρουμ ύψωσε «τείχος» και έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τόσο για το Κουρασάο, όσο και για τον εαυτό του!

Το Κουρασάο πήρε τον πρώτο ιστορικό βαθμό του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας ως απόλυτο ήρωα κόντρα στο Εκουαδόρ (21/06, 0-0) τον Ελόι Ρουμ!

Ο 37χρονος τερματοφύλακας πραγματοποίησε μία μυθική εμφάνιση, κερδίζοντας επάξια το βραβείου του πολυτιμότερου της αναμέτρησης. Στην πραγματικότητα, είχε… απάντηση για κάθε προσπάθεια των αντιπάλων του, κυριολεκτικά!

Συνολικά, ο Ελόι Ρουμ πραγματοποίησε 15 επεμβάσεις. Τα συνολικά xGoals που απέτρεψε «άγγιξαν» τα 2.27, ενώ είχε και μία επιτυχημένη έξοδο.

15 – Curaçao's Eloy Room recorded 15 saves against Ecuador, the most on record (since 1966) by any goalkeeper in a FIFA World Cup match that did not feature extra-time.



Wave. pic.twitter.com/2Cm1qFGMha — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026

Με τον συγκεκριμένο αριθμό αποκρούσεων έγραψε ιστορία στη διοργάνωση, καθώς κανένας τερματοφύλακας δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τις 15 αποκρούσεις, κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών!

Το απόλυτο ρεκόρ, βέβαια, ανήκει στον Τιμ Χάουαρντ, όταν με τη φανέλα των ΗΠΑ είχε φτάσει σε 16 αποκρούσεις κόντρα στο Βέλγιο, στο Μουντιάλ του 2014. Ωστόσο, τότε το παιχνίδι είχε οδηγηθεί στην παράταση.

Eloy Room made the most saves by any goalkeeper in a World Cup match that did not feature extra-time 🧤 pic.twitter.com/t0xpP3QFe3 — B/R Football (@brfootball) June 21, 2026

Δίχως αμφιβολία, είναι μία βραδιά που ο Ελόι Ρουμ θα θυμάται για όλη του τη ζωή. Πριν από τρία χρόνια, είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία, όπου αντάλλασσε τη φανέλα του με τον Λιονέλ Μέσι. Την είχε συνοδεύσει με την ατάκα «Dreams come true».

Τον Ιούνιο του 2026, φαίνεται πως, πράγματι, τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Έστω κι αν έγινε κάπως διαφορετικά, συγκριτικά με όσα εννοούσε ο τερματοφύλακας του Κουρασάο στη δημοσίευση που είχε κάνει το 2023, το τελικό αποτέλεσμα έχει αδιαμφισβήτητα πολύ πιο ιστορική χροιά.

Διότι, ακόμα κι αν πρόκειται για έναν από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, όπως ο Λιονέλ Μέσι, η ανταλλαγή εμφανίσεων, σίγουρα, δεν συγκρίνεται με την ευκαιρία να συνδέσει κανείς το όνομά του με την μεγαλύτερη διοργάνωση του πλανήτη.

Και τώρα, ο Ελόι Ρουμ μπορεί να απολαύσει την παγκόσμια αναγνώριση, έπειτα από μία εμφάνιση, που θα μείνει ανεξίτηλα γραμμένη στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.