Είναι από τα ματς που λες δεν γυρνούν, αλλά το Βέλγιο «κατέρριψε» κάθε… ποδοσφαιρική λογική που μπορεί να βρει κανείς κόντρα στη Σενεγάλη (01/07, 3-2 παρ.)!

«Τώρα δεν γυρνάει με τίποτα». Αυτή ήταν μία φράση, που είπαν οι περισσότεροι άνθρωποι όταν το Βέλγιο – Σενεγάλη (01/07, 3-2 παρ.) άρχισε να μπαίνει στο 80ό λεπτό.

Όμως, το ποδόσφαιρο έχουμε δει πως πολλές φορές μπορεί να κάνει τα αδύνατα, δυνατά, μέσα σε μονάχα ελάχιστα δευτερόλεπτα!

Έτσι ακριβώς έγινε και στη ΜΑΤΣΑΡΑ του Σιάτλ. Στο 85ο λεπτό ο φωτεινός πίνακας του σκορ έδειχνε 0-2, στο 89’ 2-2 και στο 120+6’ 3-2! Σε μία από τις ανατροπές του αιώνα που έχουμε σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παρ’ όλα αυτά, για να έρθει αυτή η επικράτηση για τους «κόκκινους διαβόλους» έπρεπε να «καταρρίψουν» κάθε λογής… ποδοσφαιρική λογική.

Βέλγιο, πώς κέρδισες αυτό το ματς;

Μέχρι το 85ο λεπτό όλα ήταν «ήρεμα» για τη Σενεγάλη, που έμοιαζε πιθανότερο να σκοράρει για τρίτη φορά, παρά να δεχτεί κάποιο γκολ.

Συνολικά είχε δημιουργήσει τρεις μεγάλες ευκαιρίες, ενώ «μετρούσε» και 2.71 xGoals, την ώρα που το Βέλγιο είχε 0 και 0.56 αντίστοιχα.

🇧🇪 | How did they stay alive?!#BELSEN in the first 85 minutes of the match:



• xG: 0.56 – 2.71

• Shots (on target): 13 (2) – 11 (4)

• Big chances: 0 – 3#BELSEN after the 85th minute:



• xG: 0.32 – 0.09

• Shots (on target): 3 (2) – 2 (0)

• Big chances: 2 – 0



Belgium… pic.twitter.com/OQxyhZ6eIb — Sofascore Football (@Sofascore) July 1, 2026

Όμως, αυτό είναι το λιγότερο που συνέβη. Στο 56’ ο Ρούντι Γκαρθία αποφασίζει να ρίξει εκτός αγώνα δύο μεγάλα «αστέρια».

Τζερεμί Ντοκού και Κέβιν Ντε Μπρόινε δεν ήταν σε καλή κατάσταση και ενώ πολλοί προπονητές θα τους άφηναν «μέσα» για μία «έκλαμψη», αυτό δεν έγινε στους «32» του Μουντιάλ.

Σε μία κίνηση που ήταν «κλειδί», καθώς οι Νίκολας Ράσκιν και Ντόντι Λουκεμπάκιο έδωσαν πολλά πράγματα. Και ας μην έφταναν τα προβλήματα που είχε το Βέλγιο ήρθε και ένας καυγάς ανάμεσα στους παίκτες τους!

Λεάντρο Τροσάρ και Γιούρι Τίλεμανς είχαν έναν έντονο διάλογο στην τελευταία «στροφή» της αναμέτρησης.

Ή αλλιώς οι δύο παίκτες που συνεργάστηκαν για να έρθει η ισοφάριση στο 89ο λεπτό, που από «αντίπαλοι» βρέθηκαν αγκαλιασμένοι σε… χρόνο μηδέν!

Για μία ανατροπή που η «λογική» σήκωσε τα χέρια ψηλά, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν είναι η πρώτη φορά.