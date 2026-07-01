Το Μεξικό συνεχίζει, καθώς πέτυχε μία ιστορική πρόκριση απέναντι στο Εκουαδόρ (01/07, 2-0) με τους «Έλληνες» ποδοσφαιριστές του, να συμμετέχουν στο ματς!

Το Μεξικό παραμένει «ζωντανό». Μετά τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στους ομίλους του Μουντιάλ, συνέχισε και στους «32»!

Απέναντι στο Εκουαδόρ (01/07, 2-0) πέτυχε την πρώτη του νίκη σε νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης, έπειτα από 40 ολόκληρα χρόνια.

Μπορεί οι Χουλιάν Κινιόνες και Ραούλ Χιμένες να ήταν οι σκόρερ τις αναμέτρησης, αλλά το ματς είχε και «ελληνικό ενδιαφέρον»! Κι όμως, αφού οι δύο παίκτες της Stoiximan Super League για το Μεξικό είχαν συμμετοχή στο ματς.

Ο ένας εξ αυτών ήταν ο Ορμπελίν Πινέδα. Ο παίκτης της ΑΕΚ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 80ό λεπτό, για να καταγράψει το δεύτερό του παιχνίδι στη διοργάνωση.

Mexico are through to the Round of 16 after a 2-0 win over Ecuador 🤩



For the first time in 40 years, they reach ‘el quinto partido’, the fifth game of a World Cup. pic.twitter.com/FFuANyX0Np — B/R Football (@brfootball) July 1, 2026

Είχε συνολικά 10 επαφές με την μπάλα, με 1/3 επιτυχημένες ντρίμπλες, 2/4 εύστοχες πάσες, αλλά και 4/8 κερδισμένες μονομαχίες.

Μάλιστα, στις καθυστερήσεις του ματς έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να σκοράρει. Όμως, η προσπάθειά του στο 90+2’ πέρασε ελάχιστα άουτ.

Μαζί του καθ’ όλη την ώρα που αγωνιζόταν ήταν και ο Χορχέ Σάντσες. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν βασικός και δεν έχασε ούτε ένα δευτερόλεπτο από την αναμέτρηση.

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς είχε ένα πολύ καλό «πρόσωπο». Συνολικά είχε 42 επαφές με την μπάλα, με 10/15 εύστοχες μεταβιβάσεις.

Μάλιστα δύο εξ αυτών ήταν και πάσες-κλειδιά, που βοήθησαν στο να έρθουν ευκαιρίες για την ομάδα του. Από εκεί και πέρα, ήταν αρκετά καλός και στο αμυντικό κομμάτι.

Είχε συνολικά 1/3 κερδισμένα τάκλιν, με τέσσερις απομακρύνσεις, δύο επανακτήσεις της μπάλας, αλλά και μία αναχαίτηση, αλλά και 4/7 κερδισμένες μονομαχίες.

Σε δύο αρκετά «γεμάτες» εμφανίσεις για τους Χορχέ Σάντσες και Ορμπελίν Πινέδα, που «έζησαν» την ιστορική πρόκριση του Μεξικού!