Το Μουντιάλ ξεκινάει και η Αργεντινή αν θέλει να κάνει το back-to-back θα πρέπει να αποφύγει την «κατάρα» της πρώτης θέσης!

Όλα είναι έτοιμα. Σε λίγες ώρες έχουμε την πρώτη «σέντρα» και άπαντες περιμένουν το μεγάλο γεγονός με ανυπομονησία.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο επιστρέφει έπειτα από τέσσερα χρόνια αναμονής. Σε μία μεγάλη «παράσταση», που περιμένει κάθε ποδοσφαιρόφιλος.

Οι 47 ομάδες θα προσπαθήσουν να πάρουν τα «σκήπτρα» της Αργεντινής, ενώ η παρέα του Λιονέλ Μέσι θέλει να πετύχει το back-to-back! Κάτι που έχει να συμβεί από το 1962 και τη Βραζιλία του Πελέ.

Κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο και διαφορετικό «φινάλε» στον 21ο αιώνα! Ακόμα ένα Παγκόσμιο Κύπελλο αρχίζει και αν ισχύσει ο «κανόνας» του 21ου αιώνα, τότε Βραζιλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία και Αργεντινή δεν θα «χαμογελάσουν»!

Ωστόσο, στην προσπάθεια των «αλμπισελέστε» θα υπάρχει και μία «κατάρα» που θα πρέπει να ξεπεράσουν.

Φυσικά, μιλάμε για το γεγονός πως καμία ομάδα που είναι πρώτη στην θέση στο Ranking της FIFA δεν έχει κατακτήσει τη διοργάνωση!

Κι όμως, από το 1992, όταν και υπάρχει αυτός ο «θεσμός» έχει… καταστρέψει αρκετές χώρες.

Το 1994 ήταν η Γερμανία που είχε το «πάνω χέρι» στη βαθμολογία. Ωστόσο, το τρόπαιο κατέληξε στη Βραζιλία, που κέρδισε την Ιταλία στη διαδικασία των πέναλτι.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ήταν η «σελασάο» που ήταν στο Νο.1 στο Μουντιάλ της Γαλλίας. Ωστόσο, ηττήθηκε με 3-0 στον τελικό από την «οικοδέσποινα».

Το 2002 οι «τρικολόρ» έπεσαν… θύμα της πρώτης θέσης, αφού δεν διατήρησαν τα «σκήπτρα» τους, με το τρόπαιο να πηγαίνει στη Βραζιλία.

Οι επόμενες δύο διοργανώσεις είχαν τη «σελεσάο» στην πρώτη θέση της κατάταξης. Όμως, και στις δύο περιπτώσεις είπαν «αντίο» στα προημιτελικά, με τον τίτλο να πηγαίνει στην Ιταλία και την Ισπανία.

Η τελευταία μπήκε ως «πρωτοπόρος» στην επόμενη διοργάνωση, αλλά είπε «αντίο» από τους ομίλους! Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στη Γερμανία το 2018, που τέσσερα χρόνια πιο πριν, είχε ανέβει στην κορυφή του κόσμου.

Στην τελευταία «έκδοση» του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Βραζιλία έμπαινε ως Νο.1 στην κατάταξη της FIFA. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπόρεσε να φτάσει ούτε μέχρι τα ημιτελικά!

Θα είναι η Αργεντινή το επόμενο «θύμα» ή θα σπάσει την «κατάρα»; Μένει λίγος καιρός, για να μάθουμε την απάντηση.

Οι ομάδες που ήταν Νο.1 στο Ranking της FIFA και ποιες το πήραν:

1994: Γερμανία – Βραζιλία

1998: Βραζιλία – Γαλλία

2002: Γαλλία – Βραζιλία

2006: Βραζιλία – Ιταλία

2010: Βραζιλία – Ισπανία

2014: Ισπανία – Γερμανία

2018: Γερμανία – Γαλλία

2022: Βραζιλία – Αργεντινή