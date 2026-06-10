Ακόμα ένα Παγκόσμιο Κύπελλο αρχίζει και αν ισχύσει ο «κανόνας» του 21ου αιώνα, τότε Βραζιλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία και Αργεντινή δεν θα «χαμογελάσουν»!

Είναι μία… ανάσα μακριά. Η διοργάνωση, που όλος ο κόσμος περιμένει κάθε τέσσερα χρόνια! Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 απέχει μονάχα ελάχιστες ώρες από την πρώτη «σέντρα».

Σε έναν θεσμό που «άλλαξε», αφού οι ομάδες θα είναι 48 για πρώτη φορά στα χρονικά. Οι ετοιμασίες έχουν γίνει, Μεξικό, Καναδάς και ΗΠΑ έχουν βάλει τα «καλά» τους και όλα είναι έτοιμα.

Παρ’ όλα αυτά, ένας «κανόνας» έχει κάνει πέντε ομάδες να μην είναι «χαρούμενες». Ποιες είναι αυτές;

Η Βραζιλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία, αλλά και η Αργεντινή. Δηλαδή, οι πέντε τελευταίες χώρες, που είχαν την ευκαιρία να σηκώσουν στον ουρανό το τρόπαιο.

Τι παρατηρούμε; Καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να πάρει τον τίτλο δύο φορές στον 21ο αιώνα της διοργάνωσης!

Κι όμως, αφού στις τελευταίες πέντε «εκδόσεις» του είχαμε και διαφορετικό «φινάλε». Το 2002 ήταν η Βραζιλία, που με προσωπικό show του Ρονάλντο είχε φτάσει στον τίτλο!

Τέσσερα χρόνια αργότερα ήταν η Ιταλία, που είχε «λυγίσει» τη Γαλλία στο «αντίο» του Ζινεντίν Ζιντάν, στη διαδικασία των πέναλτι.

Πάμε στο 2010, όταν και η Ισπανία πήγε στην «κορυφή» για τη μοναδική φορά στην ιστορία της, χάρη στο γκολ του Αντρές Ινιέστα.

Στη διοργάνωση του 2014, η Γερμανία «χαμογέλασε» στο φινάλε, αφού κέρδισε με γκολ του Μάριο Γκέτσε κόντρα στην Αργεντινή.

Το 2018 ήταν η σειρά της Γαλλίας να πάρει το τρόπαιο, αφού «λύγισε» τη μεγάλη «έκπληξη» της Κροατίας στα γήπεδα της Ρωσίας.

Ο τελευταίος τίτλος κατέληξε στα «χέρια» της Αργεντινής, στον -ίσως- καλύτερο τελικό στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων!

Με την «παρέα» του Λιονέλ Μέσι να κερδίζει στα πέναλτι τη Γαλλία. Πέντε «εκδόσεις» και πέντε διαφορετικά «φινάλε».

Θα αλλάξει ο κανόνας ή θα έχουμε μία «επανάληψη»; Η απάντηση σε έναν μήνα περίπου…