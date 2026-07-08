Tι ΜΑΤΣΑΡΑ ήταν αυτή; Η Αργεντινή ήταν στην «κόλαση», αλλά μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκε στον «παράδεισο», χάρη στον Λιονέλ Μέσι και μία κίνηση-ματ!

Για 78 λεπτά η Αργεντινή ζούσε έναν «εφιάλτη». Η Αίγυπτος ήταν μπροστά στο σκορ με δύο γκολ, ενώ ο Λιονέλ Μέσι έμοιαζε «εγκλωβισμένος», έχοντας χάσει και πέναλτι!

Όλα έδειχναν πως η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα μείνει εκτός από τους «16» του Μουντιάλ. Και όχι, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε δει να συμβαίνουν «τρελά» πράγματα. Όμως, η εικόνα της δεν ήταν αυτή που θα περίμενε κανείς.

Παρ’ όλα αυτά, η φράση: «ποτέ μην λες ποτέ», για ακόμα μία φορά επιβεβαιώθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Από το 79’ έως και το 90+3’, η «αλμπισελέστε» όχι μόνο έμεινε «ζωντανή», αλλά έζησε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, καθώς έφερε «τούμπα» το ματς!

Σε λιγότερο από 15 λεπτά, χάρη στον Λιονέλ Μέσι, αλλά και μία κίνηση-ματ!

Η κίνηση-ματ της Αργεντινής

Ο αρχηγός της Αργεντινής δεν ήταν σε καθόλου καλή βραδιά. Έμοιαζε να είναι εκτός ρυθμού, ενώ η Αίγυπτος τον είχε αντιμετωπίσει πάρα πολύ καλά.

Όλα αυτά, μέχρι που αποφάσισε να «μετακινηθεί» στη δεξιά πλευρά της επίθεσης. Μία θέση, που «μεγαλούργησε» τα προηγούμενα χρόνια.

Από εκείνη τη στιγμή σαν να είδαμε μία διαφορετική «έκδοση» του Λιονέλ Μέσι, που για 78 λεπτά έμοιαζε με… φάντασμα του εαυτού!

Στο 79΄ είχε την ασίστ στο Κούτι Ρομέρο, καθώς με μία υπέροχη σέντρα, έστειλε την μπάλα στο κεφάλι του συμπαίκτη του. Σε ένα «σερβίρισμα» που τον έκανε αυτόματα και τον κορυφαίο δημιουργό της διοργάνωσης, αφήνοντας πίσω του τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Lionel Messi has now provided more World Cup assists than any other player on record (9).



His assist for Cristian Romero moves him clear of the late, great, Diego Maradona. 🇦🇷🐐 pic.twitter.com/mavvg882c4 — Squawka (@Squawka) July 7, 2026

Λίγα λεπτά αργότερα και στο 83ο λεπτό, ο παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι έβαλε την «υπογραφή» του, καθώς με ένα δυνατό σουτ, μέσα από την περιοχή έφερε την ισοφάριση!

Και όχι μόνο αυτό, καθώς κάθε κατεβασιά του από τη δεξιά πτέρυγα «μύριζε» γκολ. Πιο χαρακτηριστική φάση αποτελεί και η τεράστια χαμένη ευκαιρία του Λαουτάρο Μαρτίνες, με τον Λιονέλ Μέσι να περνάει όποιον βρήκε μπροστά του!

Σε μία κίνηση-ματ που μπόρεσε να «αλλάξει» έναν ολόκληρο αγώνα, αλλά και τον ίδιο τον «Pulga».