Ακόμα μία φάση του Μουντιάλ ανήκει στο παρελθόν, καθώς σε λίγες μέρες ξεκινούν τα προημιτελικά, πριν μπούμε στην τελική ευθεία.

Το Μουντιάλ διανύει τις τελευταίες του μέρες. Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την πρεμιέρα της διοργάνωσης, αλλά δεν έχουμε μπει ακόμα στην τελική ευθεία!

Η φάση των «16» ανήκει στο παρελθόν και σε λίγες ημέρες θα έχουμε όλες τις «σέντρες» για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η αρχή θα γίνει με μία τρομερή αναμέτρηση, αφού η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο (08/07, 23:00).

France take on Morocco in the first quarter-final match of the 2026 World Cup 🇫🇷🇲🇦 pic.twitter.com/mlFeoIN49O — OneFootball (@OneFootball) July 7, 2026

Μία μέρα αργότερα θα μάθουμε και την ομάδα που θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού. Αυτή θα προκύψει από το Ισπανία – Βέλγιο (10/07, 22:00), καθώς όποια επικρατήσει θα είναι στα ημιτελικά.

Στην άλλη μεριά του ταμπλό, η Νορβηγία θέλει να συνεχίσει το όνειρό της, αλλά έχει δύσκολο έργο, αφού απέναντί της θα βρει την Αγγλία (12/07, 12:00).

Ο νικητής της συγκεκριμένης αναμέτρησης θα βρει στον «δρόμο» της την Αργεντινή ή την Ελβετία, που ήταν οι τελευταίες ομάδες που «κλείδωσαν» τα προημιτελικά.

The last Quarterfinal is set: Argentina vs. Switzerland 🇦🇷🇨🇭 pic.twitter.com/45AWXUY1Es — B/R Football (@brfootball) July 7, 2026

Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ:

Γαλλία – Μαρόκο

Ισπανία – Βέλγιο

Νορβηγία – Αγγλία

Αργεντινή – Ελβετία

🚨💣 WORLD CUP QUARTER FINALS! 🍿



🇦🇷 Argentina vs Switzerland 🇨🇭

🇲🇦 Morocco vs France 🇫🇷

🇳🇴 Norway vs England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇪🇸 Spain vs Belgium 🇧🇪



Who wins the World Cup? ✨@krakenfx #WorldCup pic.twitter.com/os3Cuj26cq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

Τα πιθανά ζευγάρια στα ημιτελικά του Μουντιάλ:

Γαλλία ή Μαρόκο – Ισπανία ή Βέλγιο

Νορβηγία ή Αγγλία – Αργεντινή ή Ελβετία

Το πιθανό ζευγάρι του τελικού του Μουντιάλ:

Γαλλία ή Μαρόκο vs Ισπανία ή Βέλγιο – Νορβηγία ή Αγγλία vs Αργεντινή ή Ελβετία