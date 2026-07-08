Το Μουντιάλ διανύει τις τελευταίες του μέρες. Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την πρεμιέρα της διοργάνωσης, αλλά δεν έχουμε μπει ακόμα στην τελική ευθεία!
Η φάση των «16» ανήκει στο παρελθόν και σε λίγες ημέρες θα έχουμε όλες τις «σέντρες» για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Η αρχή θα γίνει με μία τρομερή αναμέτρηση, αφού η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο (08/07, 23:00).
Μία μέρα αργότερα θα μάθουμε και την ομάδα που θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού. Αυτή θα προκύψει από το Ισπανία – Βέλγιο (10/07, 22:00), καθώς όποια επικρατήσει θα είναι στα ημιτελικά.
Στην άλλη μεριά του ταμπλό, η Νορβηγία θέλει να συνεχίσει το όνειρό της, αλλά έχει δύσκολο έργο, αφού απέναντί της θα βρει την Αγγλία (12/07, 12:00).
Ο νικητής της συγκεκριμένης αναμέτρησης θα βρει στον «δρόμο» της την Αργεντινή ή την Ελβετία, που ήταν οι τελευταίες ομάδες που «κλείδωσαν» τα προημιτελικά.
Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ:
Γαλλία – Μαρόκο
Ισπανία – Βέλγιο
Νορβηγία – Αγγλία
Αργεντινή – Ελβετία
Τα πιθανά ζευγάρια στα ημιτελικά του Μουντιάλ:
Γαλλία ή Μαρόκο – Ισπανία ή Βέλγιο
Νορβηγία ή Αγγλία – Αργεντινή ή Ελβετία
Το πιθανό ζευγάρι του τελικού του Μουντιάλ:
Γαλλία ή Μαρόκο vs Ισπανία ή Βέλγιο – Νορβηγία ή Αγγλία vs Αργεντινή ή Ελβετία