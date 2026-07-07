Ο Φολαρίν Μπαλογκάν έγινε το πρόσωπο των ημερών για λάθος λόγους, καθώς η συμμετοχή του στους «16» του Μουντιάλ είχε πολύ «θόρυβο» για το τίποτα…

Kαι τι δεν «ακούστηκε» τις τελευταίες ώρες για τη συμμετοχή του Φολαρίν Μπαλογκάν απέναντι στο Βέλγιο (07/07, 1-4).

Ο επιθετικός της Μονακό είχε δει την απευθείας κόκκινη κάρτα στους «32» του Μουντιάλ κόντρα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (02/07, 2-0).

Όμως, από το… πουθενά η FIFA αποφάσισε να του δώσει το δικαίωμα να παίξει, αφού έδωσε παράταση στην τιμωρία του για 12 μήνες!

Σε μία απόφαση που πήρε μεγαλύτερη «έκταση», αφού πήρε θέση και ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού συνομίλησε με τον Τζιάνι Ιφαντίνο, για αυτήν την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, που τόσο η UEFA, όσο το Βέλγιο, όσο και άλλες χώρες τέθηκαν κατά αυτής της απόφασης! Όμως, η FIFA έμεινε σταθερή και τελικά ο Φολαρίν Μπαλογκάν φώναξε κανονικά «παρών».

Σε μία συμμετοχή που σήκωσε πάρα πολλές «φωνές», αλλά τελικά για το τίποτα.

Ο 25χρονος επιθετικός πέρασε… απαρατήρητος απέναντι στο Βέλγιο (07/07, 1-4). Έπαιξε συνολικά 89’ λεπτά έχοντας μονάχα 21 επαφές!

Είχε ποσοστό ευστοχίας 58% στις μεταβιβάσεις του (7/12), είχε εννέα χαμένες κατοχές, ενώ «κέρδισε» μόνο 3/8 μονομαχίες που έδωσε.

Όπως καταλαβαίνει κανείς δεν έκανε τα όσα θα περίμενε κανείς, αφού μιλάμε για ένα από τα μεγάλα «αστέρια» των ΗΠΑ.

Όμως, ακόμα και αρχικά ήταν να μην παίξει, ακόμα και αν τελικά δήλωσε «παρών» δεν είχε μεγάλη αλλαγή.

Με τον Φολαρίν Μπαλογκάν να έχει μία «αόρατη» εμφάνιση, για μία συμμετοχή που σήκωσε πολύ «θόρυβο» τελικά για το τίποτα.