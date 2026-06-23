Ακόμα μία μοναδική παράσταση από τον Λιονέλ Μέσι, που εκτός από πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, «έδειξε» πόσο πολύ τον χρειάζεται η Αργεντινή!

Τι να πει κανείς για τον ΤΕΡΑΣΤΙΟ Λιονέλ Μέσι; Πριν από λίγες ημέρες είχε «ισοφαρίσει» τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή με τους πρώτους σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Ωστόσο, του «άνοιξε» η όρεξη για τα καλά. Απέναντι στην Αυστρία (22/06, 2-0) έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να τον προσπεράσει, αφού αστόχησε από την άσπρη βούλα!

Παρ’ όλα αυτά, λίγα λεπτά αργότερα μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Και μάλιστα, τελείωσε τη βραδιά του, με ένα «κερασάκι» στις καθυστερήσεις του ματς.

Μπορεί το να είσαι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης να είναι από μόνο του ένα μεγάλο κατόρθωμα. Όμως, αν δούμε από την ημέρα που έκανε ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα παρατηρήσουμε πως είναι κάτι παραπάνω από τη… μισή Αργεντινή!

Μέγας είσαι Μέσι και θαυμαστά τα έργα σου

Η «αλμπισελέστε» έχει σταθερή παρουσία από το 2006 και έπειτα στη «μεγάλη σκηνή». Στο τουρνουά της Γερμανίας, ήταν και όταν ο Λιονέλ Μέσι φώναξε «παρών».

Και από τότε, μας υπενθυμίζει συνεχώς πως ακόμη και στα 39 του, η ομάδα του τον έχει απόλυτα ανάγκη.

Lionel Messi has now scored more goals than any other player in World Cup history.



Miroslav Klose’s record of 16 has been broken! 🇦🇷🐐 pic.twitter.com/YtLp9gp48g — Squawka (@Squawka) June 22, 2026

Από την Day 1 του «Pulga» στο Μουντιάλ, η Αργεντινή έχει σκοράρει ακριβώς 50 τέρματα, σε όλες τις αναμετρήσεις που έχει παίξει.

Πόσα από αυτά έχουν «περάσει» από τα πόδια του παίκτη της Ίντερ Μαϊάμι; Τα 26, ή αλλιώς το 52%!

Lionel Messi has broken the record for all-time goals at the #FIFAWorldCup 💫 pic.twitter.com/JqUCGxomAF — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026

Κι όμως, αφού ο Λιονέλ Μέσι έχει φτάσει ήδη τα 18 γκολ, ενώ παράλληλα μετράει και οκτώ ασίστ. Με λίγα λόγια είναι «υπεύθυνος» σε παραπάνω από τα μισά τέρματα της Αργεντινής, με άμεση ή έμμεση παρουσία, από όταν πρωτοεμφανίστηκε στη διοργάνωση!

Μία επίδοση, που από μόνη της, «δείχνει» το πόσο «άλλαξε» για τα καλά την ιστορία της «αλμπισελέστε»…