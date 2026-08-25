Ένα από τα πιο «παράδοξα» γεγονότα που θα δει κανείς υπάρχει ανάμεσα σε Ελλάδα και Πολωνία σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία της UEFA.

Όσο πλησιάζει ο καιρός, για να μάθουμε ποιες ομάδες θα είναι και σε ποια League Phase θα παίζουν, η «μάχη» στη βαθμολογία της UEFA «φουντώνει» για τα καλά.

Η Ελλάδα έχει «χάσει» λίγο έδαφος, μετά τις πρώτες «μονομαχίες» των προκριματικών. Ωστόσο, το γεγονός πως μπορεί να έχει -μέχρι- και πέντε ομάδες (τρεις δεδομένες) στην Ευρώπη την «ανεβάζει» αρκετά.

Γι’ αυτό και έχουμε μία «παράδοξη» συνθήκη. H χώρα μας «κυνηγάει» τον δύσκολο στόχο της 10άδας, ώστε ο πρωταθλητής τη σεζόν 2027-28 να μπορεί να είναι απευθείας στη League Phase του Champions League.

Μία από τις «ανταγωνίστριές» της είναι η Πολωνία. Αυτή τη στιγμή, είναι πιο πίσω στη «μάχη», αλλά υπάρχει κάτι πολύ περίεργο, σύμφωνα με το «Football Meets Data».

Η Ελλάδα έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι μέσα στις πρώτες 10 θέσεις στο τέλος της σεζόν, σε σχέση με την Πολωνία.

Ο ΟΦΗ κρατάει ψηλά τη σημαία της επαρχίας: Η τελευταία νίκη ομάδας της περιφέρειας στην Ευρώπη, ήταν με το ίδιο σκορ Ο ΟΦΗ φόρεσε τα γιορτινά του, θριάμβευσε επί της ιστορικής ΤΣΣΚΑ Σόφιας και έδωσε πνοή (και όνειρα) όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και στην επαρχία που μαραζώνει.

Παρ’ όλα αυτά, το αντίθετο ακριβώς ισχύει για την πρώτη 12άδα! Πώς εξηγείται αυτό;

Αυτό συμβαίνει, καθώς η χώρα μας, ναι μεν έχει μεγαλύτερο «ταβάνι», αλλά πιο εύκολα μπορεί να «κατρακυλήσει» στη βαθμολογία.

Μεγάλο ρόλο θα παίξουν οι «μονομαχίες» του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, καθώς τότε θα γνωρίζουμε τελικά πόσες ομάδες θα έχουμε.

To ίδιο ισχύει και με την Πολωνία, καθώς έχει «χάσει» ήδη μία και δύο από τις τέσσερις που έχουν απομείνει έχουν εξασφαλισμένη θέση στην Ευρώπη.

H βαθμολογία της UEFA:

9. Τουρκία 48.275 – 3.100 βαθμοί 4/5 (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας)

10. Πολωνία 44.825 – 2.700 βαθμοί 4/5 (Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ρακόφ)

11. Τσεχία 44.325 – 2.500 βαθμοί 5/5 (Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Χράντετς Κράλοβε, Γιάμπλονετς)

12. Ελλάδα 42.012 – 1.600 βαθμοί 5/5 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός)

13. Δανία 37.556 – 3.250 βαθμοί 4/4 (Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρντζελαντ, Κοπεγχάγη)

14. Νορβηγία 35.412 – 1.800 βαθμοί 5/5 (Βίκινγκ, Μπόντο/Γκλιμτ, Λίλεστρομ, Τρόμσο, Μπραν)