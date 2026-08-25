Μία… μικρή αλλαγή στο format του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας είναι ικανή, ώστε να δούμε περισσότερα ντέρμπι στη League Phase.

Φτάσαμε στην τελική φάση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Έπειτα από τα προκριματικά, πλέον, γνωρίζουμε και τις 16 ομάδες που θα λάβουν μέρος στη League Phase.

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ και ΑΕΚ είχαν «κλειδώσει» τη συμμετοχή τους, χάρη στην περσινή τους πορεία. Κι αυτό, γιατί όποια ομάδα είχα ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, αυτόματα θα έμπαινε και στον όμιλο.

Μαζί ακολούθησαν οι Άρης, Βόλος, Νέστος Χρυσούπολης, Ατρόμητος, Πανσερραϊκός, ΑΕΛ, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Μαρκό και Κηφισιά.

Μικρός «αστερίσκος» υπάρχει ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Asteras AKTOR. Οι Βοιωτοί κέρδισαν τη μεταξύ τους αναμέτρησης, όμως, οι Αρκάδες έκαναν ένσταση για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή.

Επομένως, η τύχη του αγώνα είναι στα «χέρια» της διοργανώτρια Αρχής, που θα πάρει την απόφασή της, για το αν θα πρέπει να υπάρχει αλλαγή.

Αρκετά διαφορετικό θα είναι το σύστημα διεξαγωγής σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Πλέον, οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, ανάλογα με τη θέση που είχαν την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε, πριν από λίγους μήνες.

Κάθε κλαμπ θα παίξει τέσσερις αγώνες (δύο εντός, δύο εκτός), με έναν σύλλογο από κάθε γκρουπ. Τι σημαίνει αυτό;

Δεδομένα θα έχουμε αρκετά ντέρμπι στη League Phase, αφού η κλήρωση «αναγκαστικά» θα έχει «αντάμωμα» μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ!

Μάλιστα, είναι πιθανό μία ομάδα να συνεχίσει με μία δύσκολη «μονομαχία», καθώς σε άλλο γκρουπ θα είναι και ο Άρης.

Aυτό δεν γινόταν την περασμένη σεζόν, αφού όσα κλαμπ ήταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας δεν έπαιζαν μεταξύ τους. Σε μία… μικρή αλλαγή που φέρνει γρήγορα ντέρμπι στo Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί στην τελική φάση:

AEK, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Άρης, Λεβαδειακός*, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Μαρκό.

Πώς θα διαμορφωθούν τα γκρουπ δυναμικότητας: