Ο ΟΦΗ φόρεσε τα γιορτινά του, θριάμβευσε επί της ιστορικής ΤΣΣΚΑ Σόφιας και έδωσε πνοή (και όνειρα) όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και στην επαρχία που μαραζώνει.

Τον Οκτώβρη του 2018 όταν ο Μιχάλης Μπούσης ενεπλάκη επισήμως με τον ΟΦΗ και ανέλαβε τον διοικητικό θώκο της ομάδας, μία ηλιαχτίδα φωτός εισέβαλε στο μαραμένο ποδόσφαιρο της επαρχιακής Ελλάδας.

Με το πέρασμα των χρόνων και τις στιγμές… σφίνας στους «μεγάλους» αυτή μεγάλωσε και προτάσσοντας το ελληνικό στοιχείο σε έναν κόσμο που αδημονεί για άμεσα αποτελέσματα, δείχνει τον δρόμο και στους υπόλοιπους.

Η 20η του Αυγούστου αποτελούσε σημείο ορόσημο στον ευρωπαϊκό χάρτη του ΟΦΗ. Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος επανέφερε τους Κρητικούς στην Ευρώπη κι αυτοί δεν συμβιβάστηκαν με την εξασφαλισμένη παρουσία στο Conference League. Κάθε άλλο…

Φόρεσαν το ευρωπαϊκούς τους κοστούμι και μετέτρεψαν το πρώτο παιχνίδι των playoffs απέναντι στους γείτονες, σε παράσταση για έναν ρόλο. Ο ΟΦΗ θριάμβευσε και αγκάλιασε την πρόκριση στη League Phase της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης, σκορπώντας «δαίμονες» του πρόσφατου και μη παρελθόντος.

Άλλωστε η συχνότητα ευρωπαϊκών ευκαιριών όπως υπήρχε τη δεκαετία του 1990 για τον ΟΦΗ, είχε χαθεί τα τελευταία χρόνια.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πέτυχε την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη στο Παγκρήτιο – αφού την μοναδική ακόμα που είχε επιχειρήσει το 2007 δεν τα είχε καταφέρει – αλλά και γενικότερα το πρώτο θετικό αποτέλεσμα έπειτα από 26 χρόνια. Και τι αποτέλεσμα δηλαδή αφού το 3-0, ισοδυναμεί με μισή πρόκριση.

Παράλληλα, η παρέα του Φούντα, του Αθανασίου, του Ανδρούτσου και των υπολοίπων που δεν συμβιβάζονται ούτε «χορταίνουν» εύκολα, πέρα από τους βαθμούς που πρόσφερε στην Ελλάδα έδωσε ελπίδα και στο ποδόσφαιρο της αποκέντρωσης.

Μία γεμάτη δεκαετία έχει περάσει από την τελευταία νίκη επαρχιακής ομάδας στην Ευρώπη κι αυτή είχε έρθει από τον ΠΑΣ Γιάννινα την περίοδο 2016-17 επί της νορβικής Οντς (πλέον παίζει στη Β΄ κατηγορία της λίγκας της χώρας) με το ίδιο σκορ (3-0) στους Ζωσιμάδες. Η πορεία του «Άγιαξ της Ηπείρου» στην μοναδική και παρθενική για την ώρα, παρουσία του στα Κύπελλα Ευρώπης, είχε σταματήσει στιον τρίτο προκριματικό γύρο από την Άλκμααρ στα σημεία.

Μία σεζόν νωρίτερα (2015-16) ήταν η τελευταία παρουσία ομάδας της ελληνικής περιφέρειας σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τον Αστέρα Τρίπολης να τερματίζει πίσω από τις Σάλκε και Σλάβια Πράγας αλλά μπροστά από τον ΑΠΟΕΛ, τον οποίο και κέρδισε στην Ελλάδα.

Συμμετοχή σαν αλλαγή σε εκείνο το ματς είχε ο απόλυτος πρωταγωνιστής του θριάμβου του ΟΦΗ πριν από μερικές ώρες, ο Ταξιάρχης Φούντας.

Την περίοδο 2018-19 η Χιμπέρνιαν απέκλεισε στα σημεία τους Αρκάδες στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League ενώ στο μεταξύ, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA έχουν αγωνιστεί πλην Big-5 και οι Ατρόμητος, Πανιώνιος.