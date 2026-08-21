Για case study αλλά αποφυγής αυτό που συνέβη στον Παναθηναϊκό, δίνοντας δικαιώματα στην Χράντετς.

Δεν ήταν ξημερώματα αλλά λίγο πριν τα μεσάνυχτα όταν ο Παναθηναϊκός, που το πήγαινε το παιχνίδι εξαιρετικά μέχρι εκείνο το σημείο, έδωσε δικαιώματα στη Χράντετς κι εκείνη είπε «ευχαριστώ».

Οι «πράσινοι» έκαναν σχεδόν το τέλειο παιχνίδι μέχρι τη συμπλήρωση των 5/6 του αγώνα το βράδυ της Πέμπτης (20/8) στο Ολυμπιακό Στάδιο, κάτω από την αυγουστιάτικο καύσωνα.

Παρόλα αυτά με το πέρας της αναμέτρησης, άφησε τους Τσέχους να μπουν ξανά στο ματς και να μετατρέψουν τη ρεβάνς στο γήπεδό τους σε θρίλερ και ντέρμπι.

O Nίστρουπ μίλησε για τους λόγους, που έφεραν την ισοφάριση της Χράντετς Κράλοβε (video) Ο Παναθηναϊκός «έχασε» τη νίκη μέσα από τα χέρια του κόντρα στη Χράντεντς Κράλοβε (20/08, 2-2) και ο Τζέικομπ Νίστρουπ εξήγησε το «γιατί».

Ο Παναθηναϊκός έκατσε, δεν είχε ανάσες και καθαρό μυαλό στα τελευταία λεπτά, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Χράντετς για να κάνει το 2-0 – που θα μπορούσε να ήταν και 3-0 – σε 2-2 πριν το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.

Και τώρα… τρέχει το «τριφύλλι» για να σφραγίσει μία πρόκριση που μέχρι το 75′, έμοιαζε αδιαμφισβήτητα και δικαιωματικά δική του. Πώς το «τέλειο» παιχνίδι, έγινε ντέρμπι;

Οι Τσέχοι έμοιαζαν περισσότεροι στο χορτάρι όσο το ματς πήγαινε προς την ολοκλήρωσή του. Ενδεικτικό της κατάρρευσης του Παναθηναϊκού στα τελευταία λεπτά, αφού δεν μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση, το γεγονός πως η αντίπαλός του έκανε τις 6/8 συνολικά τελικές προσπάθειές της από το 75′ και έπειτα. Διάστημα στο οποίο κυριάρχησε ενώ μέχρι τότε ακολουθούσε το «τριφύλλι».

Η Χράντετς ισορρόπησε το σκορ και την πλάστιγγα που έγερνε μέχρι τότε, κρατώντας σαφώς περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της (51-49 στο β΄ ημίχρονο, 63-37 στο πρώτο), την ίδια ώρα που και η ψαλίδα στις τελικές ενέργειες, έκλεισε.

Χάρις τις προειδοποιητικές βολές (75′, απόκρουση Πένια στο 82′, δοκάρι στο 88′) και τις φάσεις που μετουσίωσαν την επιμονή σε επίτευξη τέρματος, η Χράντετς «χάλασε» την εικόνα των γηπεδούχων αφού οι ίδιοι της το επέστρεψαν.