Ο Άνταμ Τσέριν αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και πλέον οι «πράσινοι» έχουν κάνει ολικό «λίφτινγκ» από τον Μάιο του 2023 και έπειτα!

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να πει «αντίο» στον Άνταμ Τσέριν. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής έχει δεχτεί μία πολύ δελεαστική πρόταση από την Αλ Ουάχντα και φτιάχνει «βαλίτσες» για τα ΗΑΕ.

Σε μία μεταγραφή που όλα δείχνουν ότι θα «ακουμπήσει» τα 3.000.000 ευρώ, ώστε να έχουμε και την παραχώρησή του.

Θα μπορούσε κανείς να πει πως αυτή η αποχώρηση σηματοδοτεί και το «κλείσιμο» ενός κύκλου. Για την ακρίβεια, ο Σλοβένος χαφ ήταν -μέχρι πρότινος- ό,τι πιο παλιό είχαν οι «πράσινοι» στο ρόστερ τους.

Άλλωστε, είχε επιλεχτεί από τον Τζέικομπ Νίστρουπ ως ένας εκ των αρχηγών του κλαμπ, για τη φετινή σεζόν.

Παρ’ όλα αυτά, οι νέες εξελίξεις έφεραν και ένα ολικό «λίφτινγκ» από τον Μάιο του 2023 και έπειτα!

Το ολικό «λίφτινγκ» του Παναθηναϊκού

Τη σεζόν 2022-23 ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος, έπειτα από το 2010.

Η -τότε- ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για ένα μεγάλο μέρος της αγωνιστικής χρονιάς ήταν σε θέση «οδηγού».

Το ίδιο γινόταν και στα Play Offs, αλλά στις τελευταίες αγωνιστικές η ΑΕΚ έκανε την… προσπέραση και τελικά πήρε το πρωτάθλημα.

Από εκείνο το ρόστερ, παρόλο που έχουν περάσει -κάτι- παραπάνω από τρία χρόνια δεν έχει παραμείνει κανείς στη φετινή ομάδα.

Κι όμως, αν δούμε έναν-έναν τους παίκτες που είχαν ενεργό ρόλο, θα δούμε πως ο Άνταμ Τσέριν ήταν ο μοναδικός που είχε παραμείνει.

Παρ’ όλα αυτά, με την ανακοίνωση της παραχώρησής του να είναι πολύ κοντά, όλα δείχνουν πως το «τριφύλλι» θα έχει κάνει ένα ολικό «λίφτινγκ».

Μόλις τρία χρόνια, έπειτα από μία σεζόν, που παραλίγο να φτάσει κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.