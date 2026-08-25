Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με τη Λέφσκι Σόφιας (26/08, 22:00) στάθηκε στην προσέγγιση που θέλει να έχει η ομάδα του.

Η ΑΕΚ είναι αντιμέτωπη με μία μεγάλη ευκαιρία. Η «Ένωση» αντιμετωπίζει τη Λέφσκι Σόφιας (26/08, 22:00) στην Allwyn Arena, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Η αναμέτρηση της Βουλγαρίας (18/08, 0-0) άφησε «ανοιχτούς» λογαριασμούς και πλέον όλα θα κριθούν στην Ελλάδα.

🎥 Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τη μεγάλη ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια και το ΑΕΚ TV Show είναι και πάλι εδώ για να σας βάλει στο παιχνίδι!



Συντονιστείτε στις 16.45 για να παρακολουθήσετε ζωντανά την επίσημη Συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ, αλλά και μέρος της τελευταίας… pic.twitter.com/PWiEWx8RFZ — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 25, 2026

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου στάθηκε στην προσέγγιση που θέλουν να έχουν οι παίκτες του. Για την ακρίβεια, τόνισε πάμπολες φορές πως επιθυμεί οι παίκτες του να παίξουν το παιχνίδι φάση-φάση.

Σε μία αναμέτρηση που θέλει οι ποδοσφαιριστές του να είναι σε… επαγρύπνηση από το πρώτο, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Το εξωφρενικό πριμ που δίνει η Λέφσκι Σόφιας για πρόκριση απέναντι στην ΑΕΚ Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν τα ΜΜΕ της Βουλγαρίας, η διοίκηση της Λέφσκι Σόφιας, είναι έτοιμη να δώσει ένα εξωφρενικό πριμ, σε περίπτωση πρόκρισης κόντρα στην ΑΕΚ!

Αναλυτικά, τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Αύριο έχουμε ακόμα ένα ενδιαφέρον και καλό παιχνίδι στο γήπεδό μας, για τα Play Offs, η ΑΕΚ έκανε ένα μακρύ μονοπάτι, αν μου έλεγε κανείς πριν έναν χρόνο και μας προσέφερε ότι θα έχουμε ένα παιχνίδι στην έδρα μας για να περάσουμε στο Champions League δεν θα το πιστεύαμε, είμαστε εδώ γιατί έχουμε αφοσίωση, θυσίες από τους παίκτες, από όλους, θέλουμε να απολαύσουμε τη στιγμή και να ανταγωνιστούμε. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, το μόνο που μας φοβίζει είναι να μην είμαστε προετοιμασμένοι αλλά είμαστε προετοιμασμένοι, σεβόμαστε τους αντιπάλους μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε χωρίς να ξέρουμε. Πάμε λεπτό με λεπτό, μάχη με μάχη, να απολαύσουμε τη στιγμή και να βρούμε τις στιγμές μας για να πάρουμε την πρόκριση, είμαι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα».

Για το πως έχει προετοιμάσει την αναμέτρηση πνευματικά:

«Είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα. Έντεκα εναντίον έντεκα. Αυτό είναι. Κάποιες φορές τα πράγματα ξεπερνάνε το ποδοσφαιρικό. Αλλά είναι ένα ματς. Έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε στην έδρα μας ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Αναμένω μια υπέροχη βραδιά, ελπίζω για ένα θετικό αποτέλεσμα. Να πάμε φάση με φάση, λεπτό με λεπτό. Τα πιο σημαντικά είναι τα πρώτα λεπτά και μετά τα επόμενα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για όλους».

Για το ρόστερ της ΑΕΚ που είναι φτιαγμένο για πρωταθλητισμό και για τη δυναμική της ομάδας:

«Είμαι απολύτως αφοσιωμένος στην αυριανή αναμέτρηση. Πάμε για το αυριανό ματς. Έχουμε ένα σημαντικό ματς στην έδρα μας. Θα έρθουν κι άλλα αργότερα μέσα στη σεζόν. Η αυριανή αναμέτρηση είναι ιδιαίτερη και θέλω να είμαστε επικεντρωμένοι εκεί. Όλα τα ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στην Ευρώπη δίνουν μια ώθηση και ενέργεια στους παίκτες. Τα μεγάλα ματς ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική. Βοηθούν πολύ αν τα πας καλά».

Για το αν η ΑΕΚ θα είναι πιο έτοιμη για να βγάλει τη Λέφσκι από το πλάνο της:

«Παίξαμε στο γήπεδό τους, σε διαφορετικές συνθήκες. Αυτό είναι θετικό για μας. Πρέπει όμως να προσεγγίσουμε το ματς φάση τη φάση, μπάλα την μπάλα. Έχουμε απέναντί μας έναν σοβαρό αντίπαλο που είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να μην είναι τόσο σταθεροί ως συνήθως. Δεν θέλω να αναλύσω τον πρώτο αγώνα, ανήκει στο παρελθόν. Με ενδιαφέρει η αυριανή αναμέτρηση και νομίζω πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας και να μπλοκάρουμε τα δικά τους στοιχεία».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς: