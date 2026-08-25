Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν τα ΜΜΕ της Βουλγαρίας, η διοίκηση της Λέφσκι Σόφιας, είναι έτοιμη να δώσει ένα εξωφρενικό πριμ, σε περίπτωση πρόκρισης κόντρα στην ΑΕΚ!

Τα πάντα είναι «ανοιχτά» ανάμεσα σε ΑΕΚ και Λέφσκι Σόφιας. Οι δύο ομάδες «κόλλησαν» στη Βουλγαρία στο 0-0 (18/08) και όλα θα κριθούν στην Allwyn Arena.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς όποια ομάδα καταφέρει να πάρει την πρόκριση θα είναι στη League Phase του Champions League.

Μία διοργάνωση, που και τα δύο κλαμπ έχουν να συμμετάσχουν αρκετά χρόνια, αλλά επιθυμούν την επιστροφή τους.

Πολλά χρήματα είναι στο «παιχνίδι» και για τα ταμεία των δύο κλαμπ. Οι Βούλγαροι, αν τελικά πάρουν την πρόκριση θα προσθέσουν 27.000.000 ευρώ στον τραπεζικό τους λογαριασμό!

Ένα ποσό, που μόνο μικρό δεν είναι για τα οικονομικά δεδομένα στο ποδόσφαιρο της χώρας τους.

Γι’ αυτό και η διοίκηση της ομάδας έχει τάξει ένα «παχυλό» πριμ, σε περίπτωση που περάσει την ΑΕΚ.

Για την ακρίβεια, οι ποδοσφαιριστές, αλλά και όλη το έμψυχο δυναμικό της Λέφσκι Σόφιας θα μοιραστεί από 2.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Βουλγαρίας!

Ένα εξωφρενικό πριμ, για μία πρόκριση, που δεδομένα θα «ανεβάσει» και όλο τον σύλλογο.

Μάλιστα, ανάμεσα στους παίκτες που «κυνηγούν» αυτό το ποσό θα είναι ο Μάρκο Γκρούγιτς, που όλα δείχνουν ότι θα δηλώσει «παρών» στη ρεβάνς.

Ακόμα και αν λόγω έλλειψης αγωνιστικού ρυθμού φαντάζει δύσκολο να μπορεί να παίξει για 90’ ή περισσότερα λεπτά.