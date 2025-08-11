Ο Φώτης Ιωαννίδης ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και δίνει πολύτιμη λύση στον Παναθηναϊκό, εν όψει Σαχτάρ!

Ο Φώτης Ιωαννίδης προπονήθηκε κανονικά και είναι στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια, για τον επαναληπτικό του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/08, 21:00).

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» είχε διαγνωστεί με θλάση, μετά τη ρεβάνς με τη Ρέιντζερς. Παρά το γεγονός ότι η αρχική διάγνωση ανέφερε πως θα μείνει εκτός για δύο εβδομάδες, ο διεθνής φορ επέστρεψε νωρίτερα και έβγαλε μέρος της προπόνησης, όπως ανέφερε η ενημέρωση των «πρασίνων».

Από την άλλη πλευρά, ο Τάσος Μπακασέτας συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα.

Αναλυτικά, το δελτίο Τύπου του Παναθηναϊκού:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της προσεχούς Πέμπτης κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με τον Φώτη Ιωαννίδη να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Μπακασέτας».