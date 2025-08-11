Τι ανέφερε ο Φίλιπ Τζούρισιτς σε δηλώσεις του σε ΜΜΕ της Σερβίας, για το Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός, αλλά και το Eurobasket.

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ στην Κρακοβία (14/08), μετά το 0-0 (07/08) στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.

Ο εκ των αρχηγών των «πρασίνων», Φίλιπ Τζούρισιτς, μίλησε σε ΜΜΕ της πατρίδας του, εν όψει του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League.

Βέβαια, η συζήτηση δεν «έμεινε» εκεί, αλλά πέρασε και στο μπάσκετ, όπου αναφέρθηκε τόσο στο Eurobasket που έρχεται, όσο και στη μεγάλη κόντρα Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός.

«Το μπάσκετ το ακολουθούν περισσότερο από το ποδόσφαιρο οι οπαδοί στην Ελλάδα. Ας πούμε πως τους παθιάζει περισσότερο. Μου αρέσει και μένα να πηγαίνω σε αγώνες μπάσκετ, αλλά και να τους παρακολουθώ. Ήμουν στο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα πέρυσι», ανέφερε αρχικά, στο SportSki dan show στο κανάλι N1.

«Στα ντέρμπι της Σερβίας έχω δει τα… πάντα, αλλά ό,τι βλέπεις στα Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός δεν τα βλέπεις πουθενά αλλού στον κόσμο! Και φέτος η σεζόν θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον», συμπλήρωσε.

Τέλος, αναφέρθηκε στην προσπάθεια της εθνικής ομάδας της Σερβίας στο Eurobasket, λέγοντας:

«Είδα το ματς με την Ελλάδα, αλλά όχι εκείνο με την Κύπρο. Η εντύπωσή μου είναι πως οι Έλληνες ήταν αισιόδοξοι έως το παιχνίδι με εμάς, με τη Σερβία. Είδαν πόση απόσταση υπάρχει και χάλασε η διάθεσή τους. Δεν είμαι ο κατάλληλος για να πω τι και πώς πρέπει να γίνει, αλλά θεωρώ πως έχουμε πολύ καλή ομάδα και ελπίζω μέσα από την καρδιά μου, να πάρουμε το χρυσό».