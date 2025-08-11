Η πρόταση που έκανε ο Παναθηναϊκός στον Πάμπλο Μαφέο, τι ζητάει βάσει όσων λαμβάνει στη Μαγιόρκα και το «come back».

Ο Πάμπλο Μαφέο είναι ένας από τους μεταγραφικούς στόχους που έχει θέσει ο Παναθηναϊκός για το δεξί άκρο της άμυνάς του, με το όνομά του να βρίσκεται ψηλά στη λίστα.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί πως αποτελεί μία ξεχωριστή περίπτωση, από αυτή του Νταβίντε Καλάμπρια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία, οι «πράσινοι» κατέθεσαν πρόταση δανεισμού του 28χρονου μπακ της Μαγιόρκα, αλλά απορρίφθηκε από τον ποδοσφαιριστή.

Όπως αναφέρει τα ΜΜΕ της Ιβηρικής χερσονήσου, ο Πάμπλο Μαφέο δεν έμεινε ικανοποιημένος από τα χρήματα που θα λάμβανε, συγκριτικά με το υπάρχον συμβόλαιό του στη Μαγιόρκα.

Pablo Maffeo no sabe nada del acuerdo con el @SevillaFC que publicó @marca y negocia su marcha al Panathinaikos



▪️Desvela @UHmallorca que el @RCD_Mallorca está conforme a dejarlo salir cedido con compra obligatoria y el club griego conversa con el futbolista su futuro salario pic.twitter.com/BPckDFA2LY — solofichajes123 (@solofichajes123) August 11, 2025

Ο Μαφέο λαμβάνει περίπου 980.000 ευρώ ανά έτος και ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση δανεισμού, με υποχρεωτική ρήτρα αγοράς.

Στην πρώτη πρόταση των «πρασίνων», όπως τονίζουν στην Ισπανία, προβλεπόταν «κάλυψη» του 50% περίπου του υπάρχοντος συμβολαίου του. Μιλώντας πάντα για το συμβόλαιο που θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος της επόμενης σεζόν, όταν και θα αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό, άρα θα «απεμπλακεί» από το συμβόλαιο που λαμβάνει στη Μαγιόρκα.

Ο Πάμπλο Μαφέο δεν έμεινε ικανοποιημένος και ο Παναθηναϊκός επανήλθε, ανέβασε την προσφορά του και πλησίασε τις απαιτήσεις του 28χρονου Ισπανού μπακ, με «ρίζες» από την Αργεντινή.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, βρίσκεται εν αναμονή εξελίξεων στη συγκεκριμένη υπόθεση, την ώρα που ο Πάμπλο Μαφέο περιμένει προτάσεις και από τη Serie A.

Η περίπτωση της Σεβίλλης, πάντως, που «ακούστηκε» πρόσφατα, δεν είναι υπαρκτό σενάριο, ενώ οι διαπραγματεύσεις με τη Νότιγχαμ Φόρεστ διακόπηκαν.

Υπενθυμίζεται πως ο Πάμπλο Μαφέο, «προϊόν» των ακαδημίων της Εσπανιόλ και της Μάντσεστερ Σίτι, κοστολογείται βάσει Transfermarkt στα 5.000.000 ευρώ και το συμβόλαιό του με τη Μαγιόρκα έχει ισχύ, έως το καλοκαίρι του 2027.